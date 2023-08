Mercury Elektro-Außenborder Avator™ 20e und 35e vorgestellt

John Buelow, Präsident von Mercury Marin ist optimistisch: .”Wir freuen uns sehr, unsere Elektrifizierungsstrategie und die Marke Mercury Avator mit der Einführung der Elektro-Außenborder 20e und 35e voranzutreiben. Aufbauend auf dem Erfolg des Avator 7.5e setzen diese Außenborder neue Maßstäbe für Innovation, Leistung und Konnektivität. Die Investitionen und Fortschritte, die wir machen, versetzen Mercury in die Lage, unser Avator-Portfolio weiter auszubauen und bald weitere branchenverändernde elektrische Niederspannungs-Außenbordmotoren anzubieten.”

2000 und 3700 Watt

Die Außenborder Avator 20e und 35e erzeugen eine Leistung von 2200 bzw. 3700 Watt an der Propellerwelle. Der 20e erreicht eine ähnliche Beschleunigung wie ein 5-PS-Viertakt-Außenborder, während der 35e eine Beschleunigung erreicht, die mit der eines Mercury 9,9-PS-Viertakt-Außenborders vergleichbar ist. Beide sind mit Pinnen- oder Fernsteuerung erhältlich und eignen sich ideal für den Antrieb von kleinen Booten, einschließlich Aluminium-Fischerbooten, Mikro-Skiffs, Schlauchbooten, Beibooten und kleinen Pontons.

“Avator-Außenbordmotoren sind intelligente elektrische Antriebssysteme, die entwickelt wurden, um ein überragendes Bootserlebnis mit der Flexibilität zu bieten, Reichweite und Laufzeit einfach zu verlängern”, sagte Tim Reid, Mercury Marine Vice President of Product Development and Engineering. “Bis zu vier der neuen 2300-Wh-Batterien von Mercury können über unser exklusives Power Center angeschlossen und verwaltet werden, das die Energie sicher zusammenführt, die Kommunikation zwischen den Batterien und dem Außenborder ermöglicht und das Laden an einem einzigen Punkt erlaubt.”