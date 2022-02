Mercury stellt Joystick Steuerung mit Integration des Bugstrahlruders vor.

DAs System soll die Manövrierfähigkeit und Kontrolle des Schiffes durch die Integration von Bugstrahlrudern in das JPO-Steuerungssystem verbessern. Dies ist bereits die zweite Joystick-Technologie, die Mercury nach erfolgreicher Einführung von Joystick Piloting für Pontoons mit Einfachmotorisierung im Januar dieses Jahres auf den Markt gebracht hat.

„Dank der Integration von Bugstrahlrudern in JPO muss der Benutzer nur noch den Joystick dorthin richten, wo er hinfahren möchte“, sagte Tyler Mehrl, Category Manager for Controls and Rigging von Mercury. „Das System wendet die Ruderleistung und Gas, Schaltung und Lenkung des Außenbordmotors automatisch und gleichzeitig an, um das Boot in die richtige Richtung zu bewegen. Für bestimmte Situationen, die eine unabhängige Steuerung des Bugstrahlruders erfordern können, besteht die Möglichkeit, dass der Benutzer nur das Bugstrahlruder mithilfe der Steuerung des Ruderherstellers betätigt.“