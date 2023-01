1939 begann die Firmengeschichte des Unternehmens in einer kleinen Motoren-Werkstatt im in Wisconsin/ USA. Was folgte, war eine Firmenentwicklung, die Mercury selbst auf seiner Website als „a history of firsts“ bezeichnet. Und das zurecht. Einer der frühesten technologischen Fortschritte von Mercury kam 1947, als das Unternehmen den ersten “full-jeweled power” in einem Außenbordmotor einführte, was bedeutete, dass er mit reibungsfreien Kugel-, Rollen- und Nadellagern in allen wichtigen Lagerstellen ausgestattet war, was die Zuverlässigkeit und Effizienz verbesserten. 1952 wurde die erste Propellerwelle mit Keilverzahnung vorgestellt, die einen Scherstift überflüssig machte. Ein Jahr später stellte Mercury den ersten Reihen-Vierzylinder-Zweitakt-Außenborder, den Mercury Thunderbolt, vor und läutete damit die moderne Ära der Außenborder ein. Ob es der erste 100 PS-Außenborder im Jahr 1962 ist, oder der erste V6-Außenborder im Jahr 1976, bis zum ersten V12 im Jahr 2021 und erst jüngst mit dem ersten V10 Außenborder im letzten Jahr – das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Geschichte aus acht Dekaden des Bootsmotorenbaus verweisen, in denen die Amerikaner maßgeblich dazu beitrugen, dass Außenbordmotoren ihren festen Platz am Heck von Millionen Booten auf der Welt hatten.

Leiser Betrieb, keine Abgase, einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand – die Vorteile eines elektrischen Bootsmotors liegen auf der Hand. Mit dem Avator will der Hersteller ein neues Bootserlebnis für Mercury-Kunden schaffen und neue Zielgruppen ansprechen. Dafür kombiniert er die Investition in die Elektrifizierung seiner Antriebe mit mehr als 80 Jahren Erfahrung im Bereich des Außenbord-Motorenbaus.

Vor dem Hintergrund dieser Leistungsschau mag der Mercury Avator 7.5 e, ein kleiner, tragbarer Elektro-Außenborder sein. Doch auch der Bau von Verbrennern begann nicht mit großvolumigen PS-Boliden. Damit wird der Mercury-History ein weiteres „first“ hinzugefügt – Nein, natürlich nicht der erste Elektro-Außenborder – aber Mercury ist damit der erste traditionelle Hersteller von Außenbordmotoren mit Verbrennungsmaschine, der ein echtes elektrisches Pendant auf den Markt bringt. Die Redaktion des MotorBoot Magazins hatte vor der offiziellen Präsentation bereits die Gelegenheit, den neuen Elektro-Mercury im Mercury Testcenter am Lake X in Florida in Augenschein zu nehmen.

Dank seines effizienten Designs und des innovativen Lithium-Ionen-Akkusystems ist der elektrische Außenborder Avator 7.5e auf eine optimale Reichweite ausgelegt, so Mercury. Der 1-kWh-Lithium-Ionen-Akku wurde gemeinsam mit Batterieexperten von Mastervolt entwickelt und speziell für den Einsatz auf See konzipiert. Die sichere und zuverlässige 48-V-Stromquelle ist sturzgetestet und wasserdicht gemäß IP67. Die smarten Ladegeräte kontrollieren permanent Spannung und Stromstärke, um ein sicheres, effektives Laden sicherzustellen. Sie schalten im Problemfall ab, um die Batterie zu schützen. Auf einer intelligenten Digitalanzeige werden stets der aktuelle Akkustand und die geschätzte Restlaufzeit angezeigt.

750 W Leistung soll der neue E-Außenborder liefern, was in Sachen Wirkungsgrad ca. einem 3,5 PS Verbrenner entspricht. Das Avator-Konzept ist eine komplette Neuentwicklung von Grund auf, soll aber von Mercurys Erfahrungen im Bereich der Hydrodynamik, Korrosionsbeständigkeit, Zuverlässigkeit, des Industriedesigns, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit des Motors profitieren.

Die in der Branche erstmalig eingesetzte Transversalfluss-Motortechnologie erzeugt eine zuverlässige, besonders geräuscharme Leistung, so der Hersteller. Der Motor entwickelt mit geringem Energieaufwand ein hohes Drehmoment. Akkulaufzeit und Reichweite sollen dadurch maximiert werden, gleichzeitig wird die Beschleunigung gesteigert.

Foto: Mercury

Der Avator-7.5e-Elektroaußenborder ist das erste Antriebssystem von Mercury, das mit der brandneuen Mercury Marine App kompatibel ist, die auf iOS®- und Android™-Geräten genutzt werden kann. Die App ist kostenlos und bietet jedem die Basisfunktionen wie eine Tutorial-Bibliothek und die Möglichkeit, Kontakt zu einem Fachhändler aufzunehmen, um kompetente Unterstützung zu erhalten. Wird der Außenborder mit dem SmartCraft® Connect Modul von Mercury ausgestattet, stehen dem Nutzer weitere App-Funktionen zur Verfügung. Hierzu gehören eine GPS-Karte, mit der Touren geplant werden können, und eine grafische Reichweitenschätzung, um Ausflüge sicher zu gestalten. Die App kann außerdem die Geschwindigkeit, den Akkustand, die Betriebsstunden des Außenborders und Systemmeldungen anzeigen.

Mercury Multifunktions-Pinne

Die Multifunktions-Pinne ist individuell einstellbar (Fotos: C. Schneider)

Das Entwicklungsteam adaptierte die mehrfach ausgezeichnete Multifunktions-Pinne, die sich bereits an den Verbrennungs-Motorenmodellen von 15 bis 30 PS bewährt hat, und umfangreiche individuelle Anpassungen an die eigenen Vorlieben beim Fahren des Bootes zulässt, an den Avator.

Damit lässt sich z.B. die Neigung der Pinne, oder auch die Position rechts oder links vom Fahrer intuitiv und einfach einstellen. Taylor erklärte zudem, dass es unter Umständen auch möglich sein wird, über das übersichtliche und gut ablesbare Menü im Kopf des Motors auch die Drehrichtung des „Gasgriffs“ zu programmieren, sodass der Nutzer die Bedienung des Motors perfekt an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen kann. Der Drehgriff hat eine mikrofeine Rasterung, die ein gutes Feedback beim Drehen gibt. Auch lässt sich die Pinne einfach nach oben klappen, um z.B. im Stehen zu fahren – Segler werden es lieben – oder nach unten, was den platzsparenden Transport und das Verstauen des Motors erleichtert.

Foto: Mercury

Intuitive, funktionale Bedienung

Zudem soll es möglich sein, die Halterung für den Heckspiegel mit den klassischen Knebelschrauben am Boot zu belassen, und den Motor selbst über einen Schnellverschluss zu lösen und so zu transportieren. Das ist schlau, denn es spart Gewicht, Platz und erleichtert das Handling.

Das Display ist hervorragend ablesbar. (Foto: C. Schneider)

Eine Offenbarung ist das vorne am Kopf des Motors angeordnete Display. Es ist leicht schräg nach oben montiert, so dass es in einem idealen Winkel zum Betrachter steht, zudem ist das Gehäuse des Motors oben so ausgeformt, dass es leicht über das Display hinausragt, und dieses bei direkter Sonneneinstrahlung etwas zu beschatten, was die Ablesbarkeit verbessert.

Der bewährte rote Sicherheits-Stropp mit dem Clip am Not-Aus funktioniert natürlich auch beim E-Motor.

Als Sicherheits-Clip und Not-Aus-Schalter kommt der millionenfach bewährte rote, gewickelte „Safety-Strip“ mit dem klassischen Klemm-Clip zum Einsatz, den jeder vom Verbrenner kennt. Warum auch hier etwas ändern? Praktisch und gut gelöst, ist die Möglichkeit, den Motor von oben über eine Klappe mit einem Wechselakku zu „beladen“. Wir gehen davon aus, dass diese Klappe wasserdicht verschließbar ist, sodass der „Saftspender“ und dessen Kontakte hier bestens geschützt sind. Zudem sind die Entnahme und das Einlegen eines neuen Akkus so sehr simpel zu handhaben, und es müssen keine Kabel oder Verschraubungen gelöst und wieder befestigt werden.

Bekanntes Design, funktionales Zubehör

In Sachen Design hebt sich der Avator im Feld der Mitbewerber heraus. Der neue elektrische Mercury-Außenborder sieht aus wie ein… na? Genau: Wie ein Mercury-Außenborder! Das Design lehnt sich am Aussehen seiner Schwestern mit Verbrennungsmotor der neuen Generation an und liefert damit ein bekanntes Bild mit Wiedererkennungswert. Dass auch das Unterwasserteil und der Propeller auf den neuen elektrischen Antrieb hin optimiert und hydrodynamisch angepasst wurden, ist überflüssig zu erwähnen.

Entwicklung und Erprobung weiterer elektrischer Boots-Antriebe

Brunswick Testboot zur Entwicklung elektrischer Innenbordantriebe (Foto: C. Schneider)

Und auch bei den Innenbordern tut sich etwas. Im Mercury Testcenter am Lake X konnte wir ein Versuchsboot fahren, dessen elektrischer 800 Volt-Antrieb bis zu 210 kW Dauerleistung und einen kurzzeitigen Leistungspeak von bis zu 320 kW aus zwei Li/Io-Batterien mit je 60 kW/h lieferte. Es dient dem Mercury-Entwicklungsteam, um Erfahrungen bei der Marinisierung der Elektronik und der Entwicklung der notwendigen Sicherheitseinrichtungen zu sammeln.

800 Volt und ein Leistungspeak von 320 kW – Der E-Antrieb des Brunswick-Testbootes hat es in sich.

Mit sechs Personen an Bord und etwas Welle lief das Surfboot der US-Marke „Heyday“ aus der Brunswick-Group auf dem Lake X eine komfortable Geschwindigkeit von 26 Knoten (48 km/h). Die Maximalgeschwindigkeit bei glattem Wasser gaben die Mercury Ingenieure mit ca. 32 Knoten (59 km/h) an. Dabei legten die Ingenieure aber Wert darauf, dass die Heyday nur gewählt wurde, weil die Platzverhältnisse an Bord für die notwendigen Installationsarbeiten ideal waren, und nicht weil man beabsichtigt, E-Antriebe speziell für Surfboats zu entwickeln.

Fazit:

Nach den großen V12 und V10 PS-Boliden der vergangenen Jahre unternimmt Mercury mit dem Avator den Einstieg in ein neues Zeitalter des Bootsantriebs. Das der traditionsreiche und weltbekannte große Marine-Motoren Hersteller hier investiert und auch für die Zukunft noch einige Pfeile im Köcher zu haben scheint, ist ein Indiz dafür, dass die Entwicklung elektrischer Bootsantriebe eigentlich insgesamt erst richtig Fahrt aufnimmt. Es ist anzunehmen, dass andere große Motorenhersteller nachziehen werden. Einen ersten Praxistest des neuen elektrischen Mercury Avator lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben des MotorBoot Magazins, am gut sortierten Zeitschriften-und Buchhandel an Bahnhöfen und Flughäfen, digital gleich hier im Shop oder mobil in der MotorBoot-Magazin App im Google Play Store und im Apple -Store.

www.mercurymarine.com/de/de/land/avator-electric-outboard/