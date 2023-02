Miami Innovation Award für Volvo Pentas integrierte Joystick-Technologie

Die Miami Innovation Awards werden von der National Marine Manufacturers Association (NMMA) und Boat Writers International (BWI) jedes Jahr auf der Miami International Boat Show verliehen und würdigen die Produkte, die die Bootsbranche weiterentwickeln werden. Volvo Penta wurde in der Kategorie Antriebsausrüstung für sein innovatives Joystick-Docking-System für Aquamatic-Zentralantriebsanwendungen mit einem Dieselmotor ausgezeichnet.

Entspanntes Anlegen mit Single DPI-Antrieb

Bislang war diese Technologie nur bei größeren, mehrmotorigen Schiffen zu finden, jetzt können auch Crews kleinerer Boote mit nur einer Maschine mit Volvo Penta DPI-Antrieb plus einem Bugstrahlruder entspannt und stressfrei per Joystick anlegen. Der Skipper drückt dafür einfach die Andocktaste an der Basis der Joystick-Steuerung, und die Manövrierfunktionen des Bootes – Lenkung, Getriebeschaltung, Bugstrahlruder, Gashebel – werden bequem mit nur einer Hand gesteuert.