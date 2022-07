Schon vor seinem Ruhestand besuchte Guy Molitor Messen wie die Motorboot Sneek, die Hiswa te Water oder die boot Düsseldorf. „Dort traf ich immer wieder die Werftchefs Bastiaan und Louis Jousma mit ihren Super Lauwersmeer-Baureihen. „Ich fand das Innere und Äußere ihrer Discovery 47 OC-Yachten wunderschön und mich begeisterte ihre Bereitschaft, sich mit meinen persönlichen Wünschen auseinanderzusetzen, Lösungen zu diskutieren, um all das in ein meinen Vorstellungen entsprechendes Design umzusetzen.“

Die klappbare Führungsschiene passt sich fast jedem Pier- oder Molen-Niveau an. Über einen Aufnahmeschuh und ein ferngesteuertes Seilzugsystem wird die die ca. 200 kg wiegende BMW ohne Mühe auf- und abgeladen.

Gesagt, getan – und ein überglücklicher Guy Molitor schwärmt: „Zusammen mit ihrem Team hat die Werft ein perfektes System entwickelt, womit ich mein Motorrad an Bord bringen und danach das Brückensystem in die ausgeklappte Badeplattform einfahren lassen kann.“ Per fernzusteuerndem Seilzugsystem wird die mit dem Vorderrad in einem Aufnahmeschuh fixierte BMW XR auf die Badeplattform gezogen, und dabei problemlos einhändig am Gepäckträger in Balance zu halten. „Ein einzigartiges Stück Handwerkskunst, das meine Erwartungen in jeder Hinsicht übersteigt. Ich komme jetzt mit dem Motorrad an Orte, an denen ich noch nie war“, schwärmt der Motorrad-begeisterte Skipper.