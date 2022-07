Bestehend aus Lautsprechern, Subwoofern, Waketower-Lautsprechern und Hochtönern bietet die Serie ein klassisches Design sowie beleuchtete und unbeleuchtete Varianten mit Sport-Grill, die sich in die Ästhetik eines jeden modernen Bootes optimal einfügen. Ein besonderer Hingucker: Die bisher verchromten Sport-Grills erstrahlen jetzt in einer eleganten Metallic-Lackierung. Für eine noch bessere Klangdefinition und einen höheren Ausgangspegel sorgt die innovative CURV-Konus Technologie. Der gewebte Faserverbundstoff wird zu einem leichten und dennoch robusten Konus gepresst, sodass die Lautsprecher der Signature Series 3i über die Motorengeräusche hinweg stets qualitativ hochwertige Klangqualität liefern können.

Die Signature Series 3i kombiniert herkömmliche rote, grüne und blaue LEDs mit Kalt- und Warmweiß und bietet so die Möglichkeit, die Beleuchtung individuell nach Bootstyp und persönlichen Vorlieben anzupassen. Dank kabelloser Fernbedienung lässt sich das Licht dabei von überall an Bord intuitiv bedienen. Die neue Premium Lautsprecher-Serie ist mit einem dezenten, weißen Classic-Grill oder mit einem beleuchteten und unbeleuchteten Sport-Grill in Grau und Weiß verfügbar. Es stehen verschiedene Größen zur Wahl: Lautsprecher in 6,5 Zoll, 7,7 Zoll und 8,8 Zoll; Subwoofer in 10 Zoll und 12 Zoll sowie die 6,5 Zoll großen Waketower-Lautsprecher. Sie sind beständig gegen Salznebel, Staub und UV-Strahlung nach der Schutzklasse IP65 und gemäß des Industriestandards ISO 12216 zertifiziert. Die Marinelautsprecher, Subwoofer und Waketower-Lautsprecher der Signature Series 3i sind ab sofort für einen UVP zwischen 299,00 € und 699,00 € erhältlich.