Navionics optimiert See- und Binnenkarten

Der Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsdirektor von Navionics, Marcello Albanese, erklärt:„Bereits seit Jahren bietet Navionics beim Segeln, Bootfahren und Angeln weltweit ein umfassendes Angebot an hilfreichen Navigationshilfen und -funktionen. Unser optimierter Katalog mit kombinierten Karteninhalten macht es einfacher denn je, Informationen zu den Gewässern zu finden, die man erkunden möchte. Darüber hinaus können weiterhin dieselben hochwertigen Karteninhalte und Premium-Funktionen, wie hochauflösendes Relief Shading, genutzt werden – und das auf Seen, an der Küste oder auf hoher See.“

Dank einer weltweiten Abdeckung und zusätzlichen Features wie täglichen Kartenupdates, Satellitenbild-Überlagerung und fortgeschrittenem Auto Routing kann bequem auf dem Wasser navigiert oder fischreiche Gewässer angefahren werden. Hilfreich sind dabei auch erweiterte Kartenoptionen wie Tiefenlinien von bis zu 50 cm, Tiefenwasser- und Flachwasserschattierungen sowie Kartenanpassungen durch die Community der Navionics Boating App.