Neue Bodensee-App

Der Name der App leitet sich vom Namen des römischen Kartographen Pomponius Mela ab. Er kartographierte den Bodensee erstmals um 43 n. Chr. in einem der ältesten bekannten geographischen Werke. Die App Pompomela wurde exklusiv für die revierspezifischen Besonderheiten des Bodensees entwickelt – getreu dem Motto „vom See und für den See“!

Das „Drei-Länder-Revier“ Bodensee kennt in der Wassersport-Gemeinschaft keine Ländergrenzen. Daher umfasst es den gesamten See und informiert und vernetzt die Segler, Motorbootfahrer und Hafenbetreiber miteinander. Ob das Teilen von Standorten, das Vernetzen mit anderen Wassersportlern, der Austausch von Infos oder das schnelle Finden oder Freigeben eines Liegeplatzes – mit der Pompomela-App sind Wassersportler auf und an dem Bodensee gut gerüstet. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar.