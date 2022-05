„Die ECHOMAP UHD2 Serie punktet mit einer einfachen Bedienung und großem Funktionsumfang”, so Dan Bartel, Garmin Vice President of Global Consumer Sales. „Die neuen Kartenplotter verfügen über alle Funktionen für einen erfolgreichen Angeltrip: gestochen scharfe Echolotaufnahmen in Echtzeit, eine schnelle Kartenerstellung sowie Unterstützung unserer branchenführenden Garmin Navionics+ Marine-Karten. Ausgestattet mit den wichtigsten Karten- und Echolotfunktionen bleibt beim Erkunden in Hoch- und Binnenseegewässern kein Fisch mehr unentdeckt.“

Garmin_ECHOMAP UHD2_7 Zoll_mit hochauflösenden Echolotaufnahmen (c) Garmin Deutschland GmbH

Echolotaufnahmen in Echtzeit

Im Bundle mit dem Garmin GT20-TM Geber werden besonders klare Ansichten von allem, was sich um das Boot herum befindet, in Echtzeit auf dem Bildschirm des Kartenplotters abgebildet. Für eine noch detailliertere Darstellung kann ein GT24UHD-TM ergänzt werden. Der separat erhältliche Geber bietet mit traditionellem CHIRP- und ClearVü-Echolot ultrahochauflösende und kontrastreiche Aufnahmen. Integrierte, lebendige Farbpaletten machen die Unterscheidung von Fischen und Strukturen so einfach wie nie.