Neue IMO III-Lösung für Großyachten

Ab Januar 2021 werden die NOx-Vorschriften der IMO III, die bereits für gewerbliche Schiffe gelten, auf Freizeitschiffe mit einer Länge von mehr als 24 m Wasserlinenlänge ausgedehnt, die in US-Gewässern sowie in der Nord- und Ostsee verkehren. Im Mittelpunkt dieser Gesetzgebung steht die Reduzierung der Emissionen. Um sie zu erfüllen, müssen diese Schiffe jetzt mit einem Nachbehandlungssystem mit selektiver katalytischer Reduktion (SCR) ausgestattet sein. Um seine Yachtkunden zu unterstützen, hat Volvo Penta an einer optimierten Lösung gearbeitet, die die Emissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz erhöht. Diese neue Lösung – der D13 IPS1200-1350 und Wellenanlagen – basiert auf den Erfahrungen aus dem kommerziellen IMO III-Angebot von Volvo Penta.

Die Lösung basiert auf der umfassend getesteten Technologie des Volvo-Konzerns und hat sich bereits in mehr als 65.000 Stunden Feldversuchen auf See unter harten Bedingungen bewährt. Das System kann mit schwefelhaltigem Kraftstoff (bis zu 1000 ppm) umgehen und hohen Gegendruck bewältigen, ohne dass die Effizienz und die Fahrbarkeit des Motors beeinträchtigt werden. Und das ist noch nicht alles…