Anders Thorin, Produktplaner für Schiffselektronik bei Volvo Penta, sagt: “Wenn Sie unsere neue Joystick-Steuerung zum ersten Mal ausprobieren, wirkt die Funktion so nahtlos und intuitiv, dass es Ihnen vorkommt, als wäre sie schon immer da gewesen.” Die Integration von Schaltung, Gas und Lenkung in einem Bedienelement ermöglicht ein völlig neues Fahrerlebnis, bei dem der Joystick für die gesamte Fahrt verwendet werden kann, ohne das Lenkrad oder den Gashebel berühren zu müssen. Es fühlt sich an, als ob man schon immer so fahren wollte.

Ein nutzerzentrierter Ansatz

Das neue Joystick-System wurde mit besonderem Augenmerk auf Effizienz und Komfort entwickelt und setzt neue Maßstäbe in puncto Fahrkomfort. Der Joystick kann bequem an der Armlehne des Fahrersitzes angebracht werden und sorgt so für eine ergonomische Fahrposition. Es ist eine ausgezeichnete Lösung für alle Arten von Schiffen, ob klein oder groß, einschließlich kommerzieller Schiffe, und gewährleistet Komfort über längere Zeiträume.