Neue Kartensätze für Nederland Noord und Nederland Zuid

Die zahlreichen Gewässer, Flüsse, Kanäle und Grachten in den Niederlanden locken jedes Jahr Urlauber für eine Bootstour aufs Wasser. Auch aus Deutschland und den Nachbarländern fahren viele Freizeitkapitäne in die Niederlande. Die neuen Karten NV.Atlas Binnen Nederland sind durch Tipps und Erfahrungen von Revierkennern verbessert und bieten ein umfassendes und detailliertes Werk für die Navigation in den Binnenrevieren an.

Zusammen mit den bestehenden fünf Sportbootkartensätzen NV NL1 bis NV NV5 decken die neuen Sportbootkarten die Niederlande komplett ab. Es gibt einen nahtlosen Übergang der Wasserwege zwischen den einzelnen Atlanten. Auch in der digitalen Navigation mit der nv charts App können mehrere Abdeckungen gleichzeitig geladen werden. Eine einfache Navigation für die Nutzer ist so sichergestellt.