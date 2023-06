Das brandneue Getriebegehäuse hat einen Durchmesser von 5,9 Zoll und ist als R-Drive- und R-Drive Sport-Ausführung erhältlich. Der 500R sorgt für eine effiziente Kraftübertragung auf dem Wasser und bietet gleichzeitig eine hohe Langlebigkeit, Fahr- und Kühleigenschaften. Der 500R ist in vier Längen erhältlich – 20″, 25″, 30″ und 35″ – und ist somit für alle Einsatzzwecke mit einem oder mehreren Motoren geeignet. Durch den 26-Zoll-Abstand zwischen den Montagepunkten an Mehrmotor-Hecks ist eine einfache Anbringung bei neuen Booten und bei Nachrüstungen möglich.

Neuartige Midsection: Advanced Racing Core

Als erstes Produkt von Mercury Racing wurde der 500R mit dem exklusiven Advanced Racing Core (ARC) ausgestattet. Dieses neuartige Mittelteil ist bden Herstellerangaben zufolge besonders langlebig und leistungsstark. Dank der sieben Montagelöcher an der neu designten verstärkten Spiegelplatte kann die vertikale Ausrichtung um drei Zoll angepasst werden. Das verbesserte Trimmsystem mit seinen zwei Haupt-Hydraulikzylindern und zwei neuen Zusatzzylindern ermöglicht eine präzisere Trimmsteuerung unter Volllast und eine schnellere Trimmanpassung. Damit ist selbst bei hohen Geschwindigkeiten eine fein regulierte Trimmung möglich. Die präzise gefertigten und hoch beanspruchbaren Führungsplatten sowie die verstärkten Motorhalterungen sorgen dafür, dass der Motor auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil bleibt.

Hydraulische Servolenkung weiterentwickelt

Für eine verbesserte Lenkkraft wurde die hydraulische Servolenkung von Mercury weiterentwickelt. Dank der neu konzipierten Lenkarmeinheit, einem widerstandsfähigen Edelstahl-Lenkschaft und einem leistungsstarken Lenkzylinder wird das erhöhte Lenkdrehmoment optimal unterstützt. Die im ARC optional integrierte hintere Spurstangenhalterung bietet einen starken, ultraleichten Montagepunkt für eine äußerst stabile Präzisionslenkung bei extrem hohen Geschwindigkeiten wie auf Katamaranen.

Neues R-Drive-Getriebegehäuse

Mercury Racing hat exklusiv für den 500R-Außenborder ein völlig neues Getriebegehäuse entwickelt. Der R-Drive ist in zwei Ausführungen erhältlich und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Beide Varianten zeichnen sich durch eine geschwungene Vorderkante und einen aerodynamisch geformten, langen Torpedo aus, der für hohe Geschwindigkeiten optimiert ist. Im neuen 5,9-Zoll-Getriebegehäuse können Propeller mit einem Durchmesser von bis zu 17 Zoll montiert werden. Das R-Drive-Getriebe, ob in der Standard- oder Sportvariante, zeichnet sich durch niedrig positionierte Wassereinlässe in Torpedoform aus. Es kann unter Wasser, teilweise untergetaucht oder vollständig oberhalb der Wasseroberfläche eingesetzt werden. Die Übersetzung liegt bei 1,60:1. Dank einer neu entwickelten Zwischenspritzplatte wird der Luftwiderstand in Unterwasser- und Übergangsbereichen effektiv reduziert. Ein auf die Anwendung abgestimmtes, einstellbares Einlasssystem ermöglicht eine optimale Kühlwasserzufuhr für die jeweilige Bootsnutzung. Es ist in zwei Varianten erhältlich: Eine Variante ist für den Einsatz unter Wasser und in Übergangsbereichen konzipiert und verfügt über verschiedene Wassereinlasslöcher. Die andere Variante ist speziell für den Betrieb auf vollständig über Wasser fahrenden, Hochgeschwindigkeits-Booten entwickelt worden.

Die Standardvariante des R-Drive wurde für den Einsatz in Unterwasser- und Übergangsbereichen konzipiert und eignet sich für Boote mit Geschwindigkeiten zwischen 140 und 160 km / h (85 und 100 mph). In diese Kategorie fallen viele Hochgeschwindigkeitsboote mit Mittelkonsole, bei denen dieses Design von Vorteil ist. Das R-Drive-Getriebe weist eine standardmäßige Skeg-Länge mit einem äußerst effizienten parabolischen Querschnitt auf und ist mit links- oder rechtsseitiger Wölbung erhältlich, um die Lenkkraft mit Standard- und gegenläufigen Propellern auszugleichen.

Die Sportvariante des R-Drive wurde gezielt für den Einsatz auf hochgeschwindigkeitsfähigen Booten entwickelt, insbesondere für leistungsstarke Katamarane und Boote mit Mittelkonsolen, die Geschwindigkeiten von mehr als 160 km / h regelmäßig überschreiten. Sie verfügt über ein längeres Skeg als die Standardvariante des R-Drive. Dadurch bleibt die Lenkkontrolle auch bei hohen Geschwindigkeiten und vollständig über Wasser fahrender Position erhalten. Das Skeg des R-Drive Sport hat eine Keilform von der Vorder- bis zur Hinterkante und ist sowohl ohne Wölbung als auch mit rechtsseitiger Wölbung für einmotorige Boote erhältlich. Die Sportvariante des R-Drive ist mit einer Propellerwelle aus einer hochfesten Edelstahllegierung aus der Luft- und Raumfahrttechnik ausgestattet, ähnlich dem Material, das bei den Mercury Racing M6 und M8 Z-Antrieben für Propellerwellen verwendet wird. Diese Legierung wurde speziell ausgewählt, um den Vibrationsbelastungen standzuhalten, die beim Be- und Entlasten eines über Wasser laufenden Propellers auftreten.

Modernste Technologien

Der 500R ist mit Technologien von Mercury Racing ausgestattet, die das Bootfahren noch angenehmer gestalten. Dazu gehört die präzise digitale Drossel- und Schaltfunktion (Digital Throttle and Shift, DTS) mit optionaler digitaler Nullkraftsteuerung von Mercury Racing. Die „Adaptive Speed Control“ regelt die Motordrehzahl, sobald sich die Last aufgrund von Seegang oder Wendemanövern ändert, um das Boot mit weniger Steueraufwand zu dirigieren. Der 500R ist mit allen SmartCraft-Technologien von Mercury kompatibel, z. B. dem Monitoringsystem „Engine Guardian“ und den Multifunktionsdisplays „VesselView“.

Verschiedene Dekors und Farboptionen

Den 500R von Mercury Racing gibt es in drei Farboptionen: Phantom Black oder Cold Fusion White werden mit Mercury-Racing-Grafik und Deko-Elementen in Devil Eye Red versehen. Wer eine individuelle Lackierung wünscht, bekommt den 500R auch in „lackierfertiger“ Ausführung in Phantom Black ohne Grafiken oder Deko-Elementen. Die Grafiken und eine Schablone sind im Lieferumfang enthalten und können nach dem Lackieren aufgebracht werden.

Für den 500R gilt generell eine auf drei Jahre begrenzte Werksgarantie. In folgenden Ländern ist jedoch eine verlängerte Werksgarantie von Mercury Product Protection für bis zu fünf weitere Jahre erhältlich: Belgien, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Finnland, Deutschland, Griechenland und das Vereinigte Königreich.

