Neuer VETUS- Bugstrahler für kleinere Boote

Die Technologie im BOWA0401 verbessert lt. Hersteller die Manövrierbarkeit in engen Situationen, in denen der Thruster für längere Läufe aktiviert werden kann, um die Drehrate des Schiffes auch bei rauen Bedingungen zu unterstützen. Der VETUS Motorcontroller reguliert den wartungsfreien bürstenlosen Induktionsmotor und soll den Herstellerangaben zufolge dafür sorgen, dass der Thruster effizient und leise ist. Die BOW PRO Thruster laufen 10 Minuten bei voller Leistung und sogar länger bei niedriger Drehzahl, begrenzt nur durch die Größe des Batteriepakets, ohne dass Überhitzungsprobleme zu befürchten sind, verspricht VETUS in einer Pressemitteilung.

Mit drei verfügbaren Längenoptionen für GFK-Tunnel von 140 mm – 750 mm, 1000 mm oder 1500 mm soll der BOWA0401 einfach an den meisten Booten bis zu 9 Metern nachgerüstet werden können. Die Installation wird lt. Hersteller weiter vereinfacht, indem der Thruster an das VETUS V-CAN-System angeschlossen wird. Dies soll komplizierte Verkabelungen reduzieren und nach der Installation eine proportional steuerbare Steuerung ermöglichen, mit der der Steuermann die Leistungsausgabe an die Situation anpassen kann.