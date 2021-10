Neues Garmin Fantom-Radar

Die MotionScope-Technologie nutzt den Doppler-Effekt, um Bewegungsrichtungen von Zielen zu erkennen und diese in unterschiedlichen Farben zu markieren. So können andere Boote oder Unwetter geortet und sicher umfahren werden.

Garmin Fantom Seekarte

„Vor allem bei schlechter Sicht ist es essentiell, dass man andere Wasserfahrzeuge frühzeitig erkennt und bestenfalls ebenso gut gesehen wird. Ein Radar, dem man zweifelsfrei vertrauen kann, ist dabei Gold wert. Mit der deutlich verbesserten Leistung sorgen die neuen Radome für eine konstantere Zielerkennung, Zieltrennung und eine beispiellose Nah- und Fernzielerkennung“, so Dan Bartel, Vice President of Global Consumer Sales. „Es war uns zudem wichtig, dass – ganz nach Geschmack – zwischen weißen und schwarzen Radomen gewählt werden kann, um das Radom nahtlos in die Optik des Bootes zu integrieren.“