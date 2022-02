Next Generation: Simrad NSX

Neue Benutzeroberfläche

Foto: Simrad-Yachting

Der neue Simrad NSX verfügt den Herstellerangaben zufolge über eine neue innovative und moderne Benutzeroberfläche, das einen neues intuitives Touchscreen-Erlebnis mit kristallklaren Ansichten der Kartendetails, leistungsstarken C-MAP®-Navigationsfunktionen und Kompatibilität mit Sonar-, Radar- und Autopilotsystemen bieten soll. Einfache Setup-Assistenten führen Benutzer durch alle Schritte der Geräte-Einrichtung, und die Integration der Simrad® App macht die Konnektivität mit dem Smartphone über die Simrad App einfacher als je zuvor, verspricht Simrad.

Neues Betriebssystem, neue Konzeption

Grundlage des Ganzen ist ein neues Android-basiertes Betriebssystem, dass die Bedienung so einfach und intuitiv machen soll, wie ein Smartphone. „Die Elektronik für die Bootsnavigation hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark weiterentwickelt. Mit diesem speziellen Produkt haben wir uns darauf konzentriert, Bootsabenteuer und Navigation einfacher und zugänglicher zu machen als je zuvor“, so Mike Fargo, EVP von Simrad® Yachting. „Das ist es, was ich an diesem Produkt liebe. Mit dem NSX hat unser Entwicklungsteam neu überlegt und neu definiert, was Kartenplotter und Fishfinder für Verbraucher sein können. So wird das Erlebnis von dem Moment an, in dem Sie den NSX aus der Verpackung nehmen, bis hin zu den am weitesten entfernten Abenteuern auf hoher See vereinfacht.“