Orca Navi-Display mit Full HD-Auflösung

Das Orca Display 2 soll den Herstellerangaben neue Maßstäbe für Navigationsdisplays auf See setzen. Wie andere Kartenplotter bietet es einen ultrahellen 1000-Nits-Bildschirm, das aber in Verbindung mit einer Full-HD-Auflösung von 220 Pixel pro Zoll. Den Herstellerangaben zufolge ist das bis zu viermal höher, als die Auflösung anderer Kartenplotter.

Orca ist ein norwegisches Unternehmen für Meerestechnik. Der CoPilot von Orca ist für den modernen Bootsfahrer konzipiert. Er zeigt lt. Hersteller genaue Seekarten an, findet auf Knopfdruck automatisch Routen auf See und benachrichtigt den Bootsfahrer z.B. über Wetteränderungen und schwierige Situationen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kartenplottern unterstützt Orca Mobilfunkverbindungen. Es verzichtet auf SD-Karten zugunsten einer modernen Benutzererfahrung, die mit den besten Navigationssystemen im Auto vergleichbar ist. Jetzt gibts das Orca-Display der neuen Generation.

Kristian Fallro, CTO von Orca, sagt: “Das Orca Display 2 bietet eine Helligkeit auf Kartenplotter-Niveau, kombiniert mit einer High-End-Auflösung eines Tablet-Bildschirms. Dazu kommt eine geätzte Glasoberfläche, die die Blendung des Bildschirms minimiert, und unsere optische TrueShift-Folie, die es ermöglicht, den Bildschirm mit einer polarisierten Sonnenbrille zu betrachten, und schon hat man einen erstaunlichen Bildschirm, der unter allen Bedingungen lesbar ist.”

Hitze-resistent

Viele Bootsfahrer nutzen iPads und Android-Tablets für die Schifffahrt. Eine große Herausforderung bei diesen Geräten ist, dass sie sich abschalten, wenn sie in direktem Sonnenlicht oder an warmen Tagen verwendet werden. Das Orca Display 2 verwendet eine speziell entwickelte Batterie und hochwertige Komponenten, die Temperaturen von -15 °C bis 55 °C standhalten und so eine zuverlässige Navigation gewährleisten soll, egal wie heiß es wird.