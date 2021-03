ORCA navigiert smart

Erfahrene Entwickler, solide Geräte

Hinter der Idee stehen drei erfahrene Navigationsexperten Kristian Fallrø, Jorge Sevillano und Amir Borovac mit ihrem Team. Die Gründer sind keine Neulinge auf dem Markt und bringen viel Erfahrung aus dem Bereich der Navigationselektronik von früheren beruflichen Tätigkeiten mit.

Die ORCA-Core Empfangs-und Sendeeinheit ist NMEA-fähig und beinhaltet ein Wifi-Modul einen GPS-Empfänger und einen elektronischen Kompass. Ddas robuste, Tablet-ähnliche ORCA Navigationsdisplay ist nach IP68 umfassend geschützt und für den Außeneinsatz geeignet. (Foto: ORCA)

„Wir wollen modernen Motorbootfahrern ihren I-Phone-Moment geben“, erzählt ORCA-CEO Jorge Sevillano von der Idee hinter ORCA.” „Viele Bootsfahrer nutzen als Ergänzung mobile Apps“, ergänzt sein Kollege Kristian Fallrø, weiß aber auch um die Grenzen der mobilen Geräte: „Smartphones sind jedoch oft den widrigen Bedingungen auf See nicht gewachsen. ORCA bietet eine neue Lösung für dieses Problem.“ Smartphone-Displays sind nicht für das Benutzen auf See konzipiert und versagen in der nassen Umgebung. ORCA dagegen ist widerstandsfähig, IP-68-zertifiziert und erkennt Touch-Gesten, selbst wenn das Display nass ist.