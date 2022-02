OXE Marine nimmt Kurs auf Freizeitschifffahrt

Der schwedische Hersteller von Diesel-Außenbordern kündigt auf der Miami Boat-Show an, neben der kommerziellen und der militärischen Schifffahrt auch den Freizeitbereich bedienen zu wollen und seine Produkte verstärkt darauf auszurichten. Der Hersteller aus dem schwedischen Helsingborg hat derzeit Motoren mit 150, 175, 200 und 300 PS im Programm. Den Vertrieb in Deutschland und Österreich übernimmt die Bukh Bremen GmbH.

Schwere Boote, große Motoren, hohe Leistung – fette Außenborder sind seit Jahren ein Trend. Trotzdem: Die Ausweitung auf den Bereich der Freizeitschifffahrt war bei der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 gar nicht geplant. Zu schwer und vor allem in der Anschaffung im Vergleich zum Benziner zu teuer lauten die Argumente, wenn sich die Frage stellt, ob Diesel-Außenborder auch für den Yacht-Markt attraktiv sein können. Daher sind die schwedischen Selbstzünder für die Heckspiegelmontage auch in jeder Hinsicht auf „heavy-duty“ Betrieb im Rahmen kommerzieller und militärischer Anwendungen ausgelegt. Doch mit der Einführung des 300-PS-Modells im Mai 2020, das einen marinisierten Bi-Turbo-Automotor von BMW verwendet, und lt. Hersteller mit bis zu 46 % geringerem Kraftstoffverbrauch als bei vergleichbaren Benzinern bei ähnlichem Gewicht und damit einhergehend auch einer erheblich größere Reichweite punktet, entstand ein neuer Markt, der von den Verbrauchern selbst angetrieben wird, wie das Unternehmen in einem Interview in einem Interview mit dem Business-Magazin IBI auf der Miami International Boat Show (MIBS) erklärte.

Foto: OXE Marine “Wir wären nicht auf einer Freizeitmesse, würden nicht in die Ausstellung, den Stand und alles, was hier passiert, investieren, wenn der Markt uns nicht antreiben würde. Der Markt kam zu uns”, sagte Diesel Outboard President Doug Natoce auf der MIBS, wo das Unternehmen auch einen riemengetriebenen Jet-Antrieb für den Außenborder vorstellte, der sowohl im kommerziellen als auch im Freizeitbereich eingesetzt werden kann. Natoce erklärte, dass z.B. Eigner großer Offshore-Fischerbooten mit Außenbordern, die regelmäßig zwischen Florida und den Inseln der Karibik pendeln, ein perfektes Segment für den Diesel-Außenborder sind. Über dieses Feedback war man bei OXE selbst überrascht: “Ich hätte mir vor drei Jahren nicht vorstellen können, dass ein Mann hier steht und sagt: ‘Lass uns den Anwendungstechniker holen, ich werde einen Satz davon bestellen und sie in meiner Formula ersetzen.’ Seine Argumentation war so stichhaltig. Er liebt große Pferdestärken, er will eine große Reichweite, er transportiert schwere Lasten, und er besitzt ein Bauunternehmen, er versteht also etwas von Diesel,” so Natoce im IBI-Interview. Dieser Kunde trägt derzeit Extratanks an Deck seines Bootes, um von Florida zu den Bahamas und zurückzufahren.

Das sind sicherlich Verhältnisse, die nicht eins zu eins auf Europa übertragbar sind, aber auch hier erlaubt sich die Freizeitschifffahrt schon heute einen Seitenblick auf die Dieseltechnologie am Heck schneller Yachten und Boote. So konnte z.B. der britische Hersteller Cox Marine mit dem CXO-300 Diesel-Außenborder in den vergangenen zwei Jahren durch geringe Verbräuche, die Einhaltung strenger Abgasnormen und große Reichweiten gepaart mit hohem Drehmoment Aufmerksamkeit erregen. Im Test an einer Axopar 37 überzeugte das Aggregat in ganzer Linie nicht nur durch die Leistungsfähigkeit, sondern auch durch die gute Laufkultur und sorgte für ein reges Interesse auf dem Cannes Yachting Festival 2021. Auf dem europäischen Markt, kämen Boote in Frage, deren Eigner die Vorteile eines Außenborders – gute Zugänglichkeit für die Wartung, kein Platzverbrauch durch Maschinenräume an Bord, anlaufen flacher Buchten und Reviere mit hochgetrimmten Motoren – mit den Benefits von Dieselmotoren – hohes Drehmoment, geringer Verbrauch, große Reichweiten, Langlebigkeit – verbinden wollen. Interessant sein könnten Dieselaußenborder daher für Crews deren Fokus auf längeren Ausfahrten und Reisen liegt, die ggf. zwischen den Inseln des Mittelmeers, der Ost- oder Nordsee und dem Festland hin und her pendeln oder die lange Reisen über große Distanzen planen. Zudem ist Benzin z.B. in einigen Nordseerevieren an den Bootstankstellen nicht überall verfügbar, oder aber Tender von Großyachten können direkt aus dem Tank des Mutterschiffes betankt werden, und es muss kein zusätzliches, feuergefährliches Benzin transportiert werden.