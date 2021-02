Raymarine Rabatt-Aktion noch bis 14. Februar

Um zu sehen, dass sich das Ganze wirklich rechnet, muss man kein Pfenningfuchser sein. So erhalten beispielsweise die Käufer eines Axiom+12, Axiom 12 Pro, Axiom 16 Pro oder Axiom XL Multifunktionsdisplays einen AIS-Transceiver AIS-700 im Wert von 1.065,05 € (UVP) gratis dazu.Beim Kauf eines Axiom + 9 oder Axiom 9 Pro MFDs sparen die Käufer immerhin noch 50 %, wenn sie zusätzlich den AIS-700 Transceiver ordern.

Foto: Raymarine

Auch für die „Nachteulen“ unter den Bootsfahrern wird’s interessant: Zur Wärmebildkamera M232 erhält der Käufer das AR200 IP Kamera-Stabilisierungsmodul im Wert von knapp 590,-€ kostenlos dazu und ist damit in der Lage, zusätzliche Infos im Rahmen der Augmented-Reality Technologie von Raymarine im Display anzeigen zu lassen, und so auch in unübersichtlichen Verkehrssituationen stehts den Überblick zu behalten.

Aber aufgepasst: Diese Aktion von Raymarine mit den Vergünstigungen und Gratis-Zugaben läuft nur noch bis zum 14. Februar!