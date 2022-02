Raymarine YachtSense: Smart Home fürs Boot

Das YachtSense Eco-System startet mit der neuen Raymarine-App für Mobilgeräte, einem digitalen Begleiter für Besitzer von Raymarine Multifunktionsdisplays, die eine einfache Verbindungsmöglichkeit an Bord und an Land bietet. Aktiviert wird das YachtSense Eco-System durch den neuen mobilen YachtSense Link Router für marine Anwendungen.

Die Raymarine-App für iOS-und Android-Geräte, ist ein vernetzter Begleiter für Besitzer von Raymarine Geräten. Sie ist der zentrale Punkt für die Verbindung mit dem YachtSense Eco-System und Axiom®-Displays. Mit der Raymarine-App können Skipper einfach neue Geräte einbinden, ihr Bootsprofil einrichten und ändern sowie Wegpunkte und andere Daten sichern und übertragen. Mit der Raymarine-App können Skipper auch Instrumente und NMEA2000-Sensoren überwachen, Warnmeldungen empfangen und sich die Motortelemetrie von ihrem Smartphone oder Tablet aus ansehen. Die mobile Raymarine-App verwandelt das Mobilgerät in eine voll funktionsfähige Axiom-Remotestation, mit der das Axiom Display von überall aus an Bord gestreamt und gesteuert werden kann.

„Unser YachtSense Eco-System bietet eine vernetzte Lösung an Bord für jeden Skipper“, kommentiert Gregoire Outters, VP und General Manager von Raymarine. „Unsere Axiom-Besitzer können die neue Raymarine-App nutzen, und der YachtSense Link Router gibt ihnen Sicherheit, indem er sie per Fernüberwachung mit ihrem Boot in Verbindung hält. Und für unsere OEM-Partner ist das YachtSense Eco-System eine umfassende und maßgeschneiderte digitale Steuerungslösung, die den neuen Eigner eine nahtlos Steuerung und Überwachung an Bord und außerhalb des Bootes bietet.”

Die Raymarine-App ist als kostenloser Download vom iOS App Store und von Google Play erhältlich. Der neue YachtSense Link Router ist ab sofort für 1.295,00 € erhältlich. Für Nutzer von YachtSense Link ist eine kostenlose sechsmonatige Testversion des Fernüberwachungssystems von Raymarine Premium Abonnements verfügbar. Nach dem Testzeitraum kosten die Raymarine Premium Abonnements 15 € pro Monat, 95 € für sechs Monate oder 175 € pro Jahr.

www.raymarine.de