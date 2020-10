Relief Shading: Update für Garmin-Seekarten

Basierend auf Multibeam-Vermessungen und hochauflösenden Daten kombiniert das Relief Shading eine große Bandbreite an Farben und Schattierungen, um eine konturenreiche 3D-Ansicht des Meeresgrundes abbilden zu können. Komplexe Details von Rinnen, Kanälen, Unterwasserplateaus, künstlichen Riffen, Wracks und Sandbänken, aber auch fischreiche Strukturen werden so sichtbar, erklärt Garmin in einer Mitteilung.

Über die ActiveCaptain App können Relief-Shading-Inhalte nun für Gewässer um Deutschland, das Vereinigte Königreich, Irland, Belgien, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Australien und Neuseeland zusätzlich zur BlueChart g3 Vision Seekarte heruntergeladen werden. In den Vereinigten Staaten ist Relief Shading bereits als fester Bestandteil der BlueChartg3 Vision Seekarte vorinstalliert.