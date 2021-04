Simrad an Bord von Greenline Yachten

In Zukunft werden alle Greenline-Yachten serienmäßig mit modernsten Simrad®-Navigationssystemen ausgestattet. Es stehen eine Reihe an Optionen zur Auswahl, darunter der neue Multi-Touch-Kartenplotter NSevo3S™ oder das integrierte Display NSOevo3S™, die Pulskompressions-Radargeräte HALO20+ oder HALO24, UKW-Funkgeräte und Autopiloten. Das Navigationssystem verfügt außerdem über eine hybride Benutzeroberfläche, die den Simrad-Kartenplotter verwendet. Diese Integration ermöglicht eine visuelle Überprüfung der Reichweite, des Batteriestatus und der Solarladung, die speziell für das Greenline HDrive-System entwickelt wurde. Greenline Yachts bietet modernste Bootstechnologie, die durch das Simrad®-Elektronikportfolio mit Command –der neuen intelligenten Marinetechnologie von Simrad® – ideal ergänzt wird und damit die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft bildet.

„Greenline hat sich dem Bau der verantwortungsvollsten Motoryachten verschrieben, daher ist es von entscheidender Bedeutung, Lieferanten zu finden, die unsere Ziele und Strategien teilen. Die Marineelektronik von Simrad® bietet ein vernetztes Ökosystem für die Bootsfahrt, welches das Erlebnis auf dem Wasser optimiert, als Marke sind sie aber vor allem darauf spezialisiert, die Freude an der Bootsfahrt für zukünftige Generationen zu bewahren“, so Luca Raumland, Head of Sales and Marketing, Greenline Yachts. „Die Besitzer unserer Yachten erwarten von Greenline ein erstklassiges Bootserlebnis, das es ihnen ermöglicht, in die Natur der Ozeane einzutauchen und diese gleichzeitig zu erhalten. Simrad teilt unsere Leidenschaft für Nachhaltigkeit und bietet ein exzellentes Portfolio an Produkten, die unsere Motoryachten perfekt ergänzen.“

www.simrad-yachting.com