Software- Update für Simrad NSX

Zusätzlich wurden der neue C-MAP X-Chart Manager und der X-Chart Store eingeführt, mit dem Benutzer C-MAP-Karten kaufen, aktualisieren, upgraden und direkt auf ihren Kartenplotter herunterladen können. Ein großer Mehrwert für Bootsfahrer: Alle C-MAP-Karten sind automatisch online über die Simrad Companion App und NSX verfügbar. Benutzer müssen sich dazu nur einmalig anmelden.

„Wir freuen uns, den neuen X-Chart Manager und den Store vorstellen zu können“, so Steinbraker weiter. „Diese neue Funktion ist eine Neuheit in der Branche und bietet einen großen Vorteil für die Benutzer. Speicherkarten und manuelle Downloads sind nicht mehr erforderlich, da das neue Angebot den Umgang mit C-MAP-Karten vereinfacht und dem Benutzer an einem Ort alles zur Verfügung stellt, was benötigt wird.“