Start-up aus Zürich entwickelt Rettungsshirt

„Res-T“ ist ein modisches, leichtes Funktionsshirt mit UV-Schutz, das sich bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit aufblasen und in eine ISO 12402-5 zertifizierte Schwimmhilfe, also ein Auftriebsmittel für die Benutzung durch gute Schwimmer in Ufer- oder Küstennähe, verwandeln soll. Das machen eine kleine im Brustbereich integrierte CO2-Kartusche und eine Kordel möglich, an der der Träger ziehen muss, um den Aufblasmechanismus auszulösen. Durch sein modulares System und einen versteckten Reißverschluss kann „Res-T“ zudem leicht auseinandergenommen und vom Langarm- zum Kurzarmshirt werden.