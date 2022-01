Suzuki erneuert 100 bis 140 PS Außenborder-Baureihe

Motorseitig finden sich auch bei den drei neuen Modellen dieselben Optimierungen wie schon bei den elektronisch geschalteten „Verwandten“. So sorgt ein verbessertes Verdichtungsverhältnis von 10,6:1 für eine höhere Höchstgeschwindigkeit und eine schnellere Beschleunigung sowie verbesserte Effizienz durch Brennstoffeinsparungen. Die 40-Ampere-Lichtmaschine bietet zudem eine bessere Leistung und Batterieladung bei niedrigen Drehzahlen. Ein Ölkühler sorgt für optimale Betriebstemperatur unter allen Bedingungen. Die neu gestaltete Motorhaube verfügt über einen neuen, optimierten Schutz gegen Wasserschlag und einen neuen Schalldämpfer, der für deutlich verringerte Motorgeräusche sorgt. Der Ölfilter kann gewechselt werden, wenn die obere Motorabdeckung entfernt wird und auch das Loch für den Ölstandsanzeiger wurde verbreitert, um die Verwendung eines größeren Schlauchs zu ermöglichen. Wie auch beim elektronisch geschalteten Modell verhindert ein Ölauffangbehälter an der Filterhalterung das Austreten von Öl, und ein neuer, leicht zugänglicher Kraftstofffilter mit Wassererkennung schützt den Motor vor verunreinigtem Kraftstoff. Neu ist auch das sportliche und dynamische Design des Motors, der in zwei Farben (schwarz und weiß) erhältlich sein wird.

www.globalsuzuki.com/marine/lineup/df140b-115b-100c/