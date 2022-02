Tohatsu kündigt neue 25/ 30 PS Motoren an

Deutliche Gewichtsreduzierung

“Wir freuen uns sehr, unser völlig neues, überarbeitetes MFS25/30D 4-Takt-Modell vorstellen zu können”, sagt Isami Hyuga, Präsident der Tohatsu Corporation. “Tohatsu hat jahrelang an der Entwicklung und Optimierung dieser Modelle gearbeitet, um die Anforderungen unserer Kunden zu übertreffen. Das neue Modell MFS25/30D ist der leichteste 3-Zylinder in seiner Klasse und wurde für eine Vielzahl von Bootsanwendungen entwickelt. Es ist uns gelungen, das Gewicht gegenüber dem Vorgängermodell um fast 20 % zu senken”, so Hyuga. Das neue Design ermöglichte der Pressemeldung zufolge eine drastische Gewichtsreduzierung ohne Einbußen bei der Leistung. So ist das Gesamtgewicht der Motoren von ursprünglich 71,5 kg (MFS 25/30C) auf jetzt 58 kg (MFS 25/30D) um 19% reduziert worden.

Multifunktionspinne

Einzigartig beim MFS25/30D , so Tohatsu, sei der neu gestaltete Pinnengriff mit einem Stoppschalter, einer vierstufigen Geschwindigkeitsregelung ab 750 U/min, einem Vorwärts-Neutral-Rückwärts-Schalter und einer Drosselklappen-Reibungseinstellung ausgestattet. Bestimmte Modelle verfügen außerdem über einen E-Start und einen Schalter für die elektrische Trimmung und Neigung. Der Multifunktionspinnengriff von Tohatsu ist ebenfalls für mehrere Modelloptionen erhältlich. Der Multifunktionspinnengriff ist mit einer 3-fachen Höhenverstellung ausgestattet und kann mit optionalem Zubehör zusätzlich 4-fach verstellt werden. Sowohl der Standard- als auch der Multifunktionspinnengriff verfügen über eine Geschwindigkeitsregelung für das Schleppangeln. Es sind auch Modelle mit Fernbedienung erhältlich.