Torqeedo und ZF bündeln ihre Fähigkeiten

Torqeedo und ZF kündigten auf der boot Düsselorf eine Kooperation mit dem Ziel der Integration der lenkbaren Segelantriebe von ZF in das revolutionäre Deep Blue-System von Torqeedo an. Diese 50 kW- und 100 kW-Elektroantriebe bieten nicht nur hervorragende Manövrierfähigkeit und Joystick-Docking, sondern auch eine besonders effiziente Leistung bei der Wasserkraftnutzung, die es in erster Linie Segelyachten ermöglicht, ihren eigenen sauberen erneuerbaren Strom zu erzeugen.