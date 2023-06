Die neue Batterie nutzt die Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP) und bietet eine Energiespeicherkapazität von 80 kWh, doppelt so viel wie die vorherige Generation der Deep Blue-Batterien. Die neue Batterie wurde auf der Electric & Hybrid Marine World Expo in Amsterdam, Niederlande, vorgestellt.

Die moderne Cell-to-Pack-Architektur der neuen Batterie ist ein fortschrittlicher Ansatz für die Batteriemontage, bei dem einzelne Batteriezellen direkt in ein Paket integriert werden, ohne dass Zwischenmodule oder -komponenten erforderlich sind. Diese fortschrittliche Konstruktion gleicht die geringere Energiedichte von LFP-Batterien aus und ermöglicht eine kompaktere Grundfläche, die in vielen Booten einfacher zu installieren ist.

Sorgen für kraftvollen elektrischen Vortrieb auf dem Wasser: Die Deep Blue Motoren von Torqeedo

„In der Vergangenheit nahmen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien einfach zu viel Platz ein, aber in den letzten Jahren haben sie einen großen Fortschritt gemacht“, so Bez. „LiNMC-Batterien, die wir auch in unserem gesamten Produktportfolio verwenden, sind aufgrund ihrer extrem hohen Energiedichte nach wie vor die beste Wahl für viele Anwendungen auf dem Wasser. LFP- Batterien haben jedoch eine ausgezeichnete Langlebigkeit und Sicherheit und werden aus reichlich vorhandenen Rohstoffen hergestellt, wodurch die hohen Kosten, ethischen und ökologischen Bedenken und die unsichere Beschaffung von kritischen Metallen auf den heutigen schnelllebigen Märkten vermieden werden. LFP wird inzwischen sogar in Elektroautos eingesetzt, darunter auch in Teslas mit Standard-Reichweite. Es war an der Zeit, unseren Deep Blue-Kunden die Wahl zu lassen.“

