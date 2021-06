Update: Neue Radar- Sicherheitsfeatures bei Simrad

Die neuen Radarverbesserungen erleichtern das Anzeigen, Verfolgen und Überwachen von Schiffen und das Erkennen von Schiffen, die ein Risiko für den Kurs des Benutzers darstellen könnten. Neue Symbole für das automatische Identifikationssystem (AIS) und Symbole für per Radar verfolgte Ziele ermöglichen eine übersichtlichere Darstellung der Risiken und können in einer einheitlichen Ansicht auf Ihrem Bildschirm kombiniert werden. Darüber hinaus verbessern einige Funktionen in dieser Version die Konnektivität, den Bedienkomfort und die Steuerung durch Produktintegrationen, darunter der CZone® Control Bar für digitales Umschalten, die Unterstützung für SteadySteer™ und einzigartige neue Verbesserungen bei der Mercury-Integration wie SmartTow für optimale Geschwindigkeiten beim Tubing, Wasserski und Wakeboarding – jeweils einfach integriert in die Simrad® MFDs.

„Mit diesem neuesten Software-Update ist die Benutzeroberfläche von Simrad® dank verbesserter Darstellung von Symbolen und Radardistanzringen noch übersichtlicher“, erläutert Stephen Thomas, SVP of Product. „Außerdem haben wir eine Vielzahl neuer Radarfunktionen zur Verbesserung der Sicherheit hinzugefügt, mit denen die Simrad® Software ihre führende Stellung in der Schifffahrtsbranche behaupten kann.“