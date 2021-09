Volvo Penta Assisted Docking + Garmin Surround View Camera System

Volle Übersicht und Kontrolle beim Docken der Yacht Wenn es um neue Funktionen für den Bootsmarkt geht, können Volvo Penta und Garmin® auf eine lange Geschichte der Innovation und Entwicklung zurückblicken. In den letzten zehn Jahren hat dieses dynamische Duo gemeinsam eine Reihe von Funktionen entwickelt, die das Bootfahren noch angenehmer machen. Jetzt haben beide Parteien neue, innovative Systeme eingeführt – Volvo Penta Assisted Docking und das Garmin Surround View Camera System. Das System ermöglicht es dem Skipper, auch bei schwierigen Anlegemanövern die Übersicht und die Kontrolle über das Boot zu behalten. Während ihn das Garmin-Kamerasystem unterstützt, zu jeder Zeit die aktuelle Position des Bootes im Blick zu behalten, kompensiert das Volvo-Penta Assisted Docking System die Einflüsse von Wind und Strom und ermöglicht es so, die Yacht zielgenau und exakt per Joystick auf den Punkt dorthin zu manövrieren wohin es gewünscht wird. Gemeinsam noch stärker Das Garmin Surround View Camera System ist ein Produkt für den breiten Einsatz auf dem Marinemarkt, für eine Vielzahl von Booten bis zu 100 Fuß. Dieses System ist eine Kombination aus 360-Grad-Echtzeitansichten, die von der Surround View 6-Kamera-Anordnung bereitgestellt werden.

Mithilfe von sechs durch den Rumpf montierten Kameras, die wie mehrere Augenpaare funktionieren, bietet Surround View für Neubauten eine 360-Grad-Live-Vogelperspektive. Bei langsamen Manövern, wie beispielsweise dem Anlegen im vollen Hafen, erhält man sofort einen Rundum-Blick über die Liegeplatz-Umgebung. „Mit dem innovativen Surround View bringen wir jenen Komfort an Bord, der auch im Straßenverkehr bereits bekannt ist. Noch nie war das Manövrieren auf dem Wasser einfacher“, so Dan Bartel, Vice President of Global Consumer Sales. „Auf dem Marinemarkt gab es bis dato keine Technologie, die eine so wahrhaftige 360-Grad-Vogelperspektive bietet. Dabei eignet sich dieser Blickwinkel inklusive Live-Aufname insbesondere für ein stressfreies, angenehmes Anlegen und Navigieren in Häfen, engen Fahrwassern oder stark befahrenen Kanälen.“

Perfekte Übersicht Das Surround View Marinekamera-System besteht aus sechs 1080p Kameras, die rund um das Boot verbaut werden: eine Frontkamera am Bug, eine Rückwärtskamera am Heck sowie jeweils zwei seitlich ausgerichtete Kameras an Back- und Steuerbord. Sobald alle Kameras aktiviert sind, senden sie aus den einzelnen Ansichten ein zusammengesetztes Bild mit 360-Grad-Echtzeitaufnahme direkt auf einen kompatiblen Garmin-Kartenplotter oder Multifunktionsdisplay (MFD). Entwickelt wurde das Marinekamera-System, um die Übersicht am Steuerstand zu maximieren und tote Winkel einsehen zu können. Besonders hilfreich: Von ein oder zwei Kameras kann gleichzeitig die Vogelperspektive betrachtet sowie von jeder Kamera in beliebige Bereiche hinein gezoomt oder geschwenkt werden. Um den Manövriervorgang besser bewerten zu können und Kollisionen zu vermeiden, bietet das Surround View Marinekamera-System zusätzliche Augmented-Reality-Funktionen: