Volvo Penta bringt neue Generatoren für elektrische Schiffsantriebe auf den Markt

Die Baureihe der drehzahlvariablen Schiffsgeneratoren, die jetzt zum Standardangebot von Volvo Penta gehört, so es den Werften ermöglichen, modulare Hybrid-Elektro-Antriebssysteme zu installieren. Dieser wichtige Schritt in Richtung modulare Antriebe ermöglicht es den Betreibern, in neue Schiffe zu investieren und dabei sicher zu sein, dass sie für den Einsatz neuer alternativer Energiequellen gerüstet und anpassbar sind.

Hybridantriebe als Antriebslösungen für Fahrtenyachten etablieren sich auch im Bereich der Freizeitschifffahrt. Volvo Penta hatte hier bereits vor einiger Zeit ein System vorgestellt, dass in einer Kombination mit den Volvo Penta IPS-Antrieben in Zukunft auch auf Yachten verfügbar sein soll, das derezeitige neue Angebot richtet sich aber in erster Linie an die Kunden aus der kommerziellen Schifffahrt und dürften derzeit bestenfalls im Bereich großer Yachten verwendbar sein, das das Portfolio erst mit einem Dieselgenerator auf Basid des Volvo Penta D8 Motors beginnt.

Die neuen Schiffsgeneratoren von Volvo Penta sind ein Kernstück der Volvo Penta Lösungen für Hybrid- und Elektroanwendungen. Die drehzahlvariablen Schiffsaggregate ermöglichen den Bau von Schiffen mit kleineren Batteriebänken und deren Aufladung während der Fahrt, was die Umstellung auf hybrid-elektrische Schiffsantriebe kosteneffizienter und leichter zugänglich macht. Diese Technologie wird bereits von Volvo Penta-Kunden wie der schwedischen Transportverwaltung und MHO-Co eingesetzt.