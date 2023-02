Anders Thorin, Electronics Product Manager bei Volvo Penta, kommentiert: “Wir sind stolz darauf, automatisierte Funktionen zu fördern, die das Bootfahren erleichtern. Durch eine schrittweise Entwicklung konnten wir immer mehr Bootsfahrern helfen, Vertrauen in einige der stressigeren Aspekte zu gewinnen. Jetzt kann eine Vielzahl von Bootsfahrern, von Wassersportlern bis hin zu Superyachtbesitzern, von unserer DPS-Funktion profitieren. Dies ist nur einer der vielen Schritte, die wir unternehmen, damit mehr Bootsfahrer das Leben auf dem Wasser genießen und erleben können.”

Neues Potenzial mit Dynamic Positioning System erschließen

Mit einer Funktion zur Neupositionierung wird dem Bootsfahrer mit einem einfachen Tastendruck mehr Kontrolle gegeben. So können Bootsfahrer das Boot automatisch in Position halten und leichte Anpassungen vornehmen, selbst wenn die Wetterbedingungen diese Art von manuellen Eingriffen normalerweise erschweren würden. So lässt sich Stress vermeiden und Manöver unter anspruchsvollen Bedingungen laufen entspannter ab.

Die DPS-Funktion von Volvo Penta ist für Zweifach-, Dreifach- oder Vierfachlösungen im gesamten Marine-Freizeitprogramm des Unternehmens weltweit verfügbar. Eine weitere Voraussetzung ist die elektrische Lenkung. Um DPS nutzen zu können, sind außerdem ein Software-Update und die Installation einer Antenne erforderlich.