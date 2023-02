Volvo Penta stellt 400 PS V8 und Twin Forward Drive Antrieb vor

Neuer 400 PS V8 und doppelter Forward Drive

Der vielseitige Volvo Penta Forward Drive hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2015 in Tausenden von Booten etabliert, da er die Mischung aus traditionellem Z-Antrieb und den Anforderungen eines speziell für den Wakesport entwickelten Bootsantriebs perfektioniert hat. Jetzt hat das Unternehmen eine Erweiterung des nach vorne gerichteten, gegenläufigen Propellerdesigns mit dem neuen Volvo Penta Twin Forward Drive angekündigt, gepaart mit einem in Kürze erscheinenden Volvo Penta V8-400 PS Benzinmotor. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es, alle Vorteile des Vorwärtsantriebs – große Manövrierfähigkeit und Kraftstoffeffizienz, starker Schub und hohe Leistung bei niedrigen Emissionswerten und spürbarem Fahrkomfort an Bord – jetzt auch auf größeren Schiffen zu nutzen. Das bedeutet auch: Größere Wellen, zusätzliche Passagiere und mehr Spaß für Wassersportler. Das vollständig integrierte Volvo Penta Twin Forward Drive und das doppelte V8-400-PS-Motorenpaket werden ab August 2023 erhältlich sein.

Verbesserte Wassersportsteuerung

In diesem Zusammenhang wurde auch die Watersports Control von Volvo Penta, die mit dem neuen Twin Forward Drive kompatibel ist, wurde durch mehrere Updates verbessert. Das Betriebssystem und die Touchscreen-Bedienung wurden mit einem vereinfachten Menü, einer verbesserten Benutzeroberfläche und erweiterten Diagnosemöglichkeiten aufgerüstet. Dazu gehören die Möglichkeit, Wake-Profile für bis zu 20 Fahrer zu erstellen und eine einfache Ballastkontrolle für eine einfache Anpassung der Wake oder Surfwellen. Außerdem gibt es den Tow Mode, der automatisch auf die voreingestellte Motordrehzahl beschleunigt und Laständerungen ausgleicht. Selbst bei Vollgas und aktiviertem Tow Mode überschreitet der Motor selbst bei maximaler Beschleunigung nicht die voreingestellte Drehzahlgrenze. Die Wassersportsteuerung ist für das gesamte Volvo Penta Forward Drive Sortiment erhältlich, einschließlich Doppel- und Einzelinstallationen.