Die Batterien sind wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von fünf Metern. Kondensationsfeuchtigkeit im Inneren der Batterie wird über ein Ventil mit einer speziellen Membran nach außen geleitet. Verglichen mit einem Blei-Säure-Akku mit gleicher Amperestundenzahl bieten sie ein deutlich geringeres Gewicht bei konstanter Entladungsspannung und doppelter Kapazität, da ihnen eine Tiefentladung nicht schadet. Dank LiFePO4-Technologie werden über 3000 Lade- und Entladezyklen mit schnelleren Ladezeiten geboten. Das Batterie-Management-System (BMS) informiert nicht nur via Bluetooth über den Ladezustand, sondern schützt die Batterie auch vor Kurzschlüssen, Verpolung, Überspannung oder zu hohen Temperaturen. Aufgrund ihres modularen Aufbaus kann eine LIONTRON Marine in wenigen Minuten geöffnet, überprüft und repariert werden. Alle Modelle der LIONTRON Marine Range sind auch als „Arctic“-Version mit integrierter Zellenheizung erhältlich. Dann kann die Batterie auch in einer Umgebung mit tiefsten Minustemperaturen geladen werden. Der deutsche Hersteller bietet fünf Jahre Garantie und zehn Jahre Ersatzteilservice.

www.greenakku.de