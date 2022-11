WaterWorld E-Innenborder bis 20 kW

Darüber hinaus bietet der Hersteller eine LiFEPO4 Akku-Bank mit einer Kapazität von 6,5 kW/h bei einer Spannung von 48 Volt an, die mit knapp 5000,-€ die Bordkasse belastet. Ein intelligentes Batteriemanagement-System (BMS) ist hier integriert, die Batterie besteht aus 352 zylindrischen Zellen, die lt. Herstellerangaben im Gegensatz zu prismatischen Zellen stabiler sind und so besser gegen interne Kurzschlüsse geschützt sind. Zudem schützt ein robustes, 3,5 mm starkes Alu-Gehäuse das Innenleben des „Saftspenders“ gegen mechanische Beschädigungen.

Die Motoren werden in den Leistungsklassen 4; 7,5; 10 und 15 kW angeboten und eigenen sich den Herstellerangaben zufolge damit für den Antrieb von Booten und Yachten bis zu zwölf Metern Länge oder ca. zehn Tonnen Verdrängung. Der 15 kW Motor kann kurzfristig auf eine Leistungsabgabe von 20 kW gesteigert werden, z.B. um das Boot mit extra Schub aus einer Gefahrensituation heraus zu manövrieren. Alle Motoren enthalten standardmäßig den Fahrhebel, das 4,9 Zoll-Farbdisplay, einen Schlüsselschalter und weitere für die Installation notwendige Komponenten. Die Preise beginnen bei 4699,-€ für das kleinste Modell mit vier kW und enden bei 9299,-€ für den 15 kW Motor mit 20 kW Booster.

Im Praxistest eines 4.0 kW WaterWorld Motors an Bord des kleinen Langkielers vom Typ DANEL 505 gefiel das Antriebsaggregat durch seinen weichen und motorseitig geräuschlosen Lauf und gleichzeitig ein hohes und spontan anliegendes Drehmoment mit ordentlich Druck am Propeller. Die blockartige Form und die vier abgewinkelten Füße erlauben die unkomplizierte Montage auf nahezu jedem konventionellen Motorfundament und damit die unkomplizierte Umrüstung von Booten mit Verbrennungsmotor auf E-Antrieb. Auch das Gewicht der Motoren erlaubt derartige Pläne. Der 4 KW Motor wiegt lt. Herstellerangabe lediglich 39 kg, die 7,5 und 10 kW Varianten bringen je 76 Kg auf die Waage und der 15 -20 kW Motor drückt mit 103 Kilogramm und damit vergleichbar zu einem 20 PS Diesel – ohne Getriebe, das bei E-Motor ja entfällt – aufs Motorfundament.

