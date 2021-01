Yamaha Außenborder: Neue V6-Motoren angekündigt

Yamaha kündigt für die Saison 2022 eine neue Baureihe von V6 Motoren in der Leistungsklasse von 225 bis 300 PS mit 4,2 Litern Hubraum an. Die neuen V6-Modelle von Yamaha knüpfen technisch an die Flaggschiff-Modelle der XTO Baureihe an. Damit erneuert der Hersteller seine V6-Motoren Baureihe grundlegend und führt auch dort Technologien ein, die bisher nur den XTO-Motoren vorbehalten waren.

Das Premium V6-Segment hält eine breite Palette an Einsatzbereichen bereit – vom täglichen Gebrauch bis zu Urlaubsreisen, von Adrenalin geladenen Momenten bis zum entspannten Cruisen., so der Hersteller. Die V6-Serie wurde demnach für alle Nutzer entwickelt, von Profis und Enthusiasten bis hin zu Einsteigern. Sie wurde konzipiert, um die Leidenschaften der Menschen zu stärken und ein Höchstmaß an Leistung zu bieten, verspricht Yamaha in seiner Pressemiteilung. Neue V6-Motoren mit 225 bis 300 PS Das neue schlanke Design der neuen V6-Motoren nutzt viele Stilelemente des großen Bruders XTO. Es sind den Herstelleraussagen zufolge die am besten ausgestatteten Premium-V6-Motoren, die Yamaha jemals produziert hat. „Die Kunden werden die neuen, exklusiven Funktionen und die aufregende Leistungsfähigkeit von Yamaha zu schätzen wissen…“, sind sich die Entwickler sicher. So werden bei den V6-Motoren Funktionen wie Digital Electric Steering (DES), Yamahas exklusive TotalTilt™-Funktion und Thrust Enhancing Reverse Exhaust (TERE) durch die neuen Looks ergänzt, die vom Yamaha XTO inspiriert wurden.

Digital Electric Steering (DES) – die elektrische Lenkung Eines der am meisten beachtetetn Features der XTO-Motoren ist die sog. Digital Electric Steering (DES), die jetzt bei V6-Motoren mit 300 bis 250 PS serienmäßig ist, die mit einer elektronischen Steuerung (SBW) ausgestattet sind. Die digitale, elektrische Lenkung sorgt für ein flüssigeres und intuitiveres Fahrerlebnis am Steuer. Dabei müssen weder Hydrauliksysteme entlüftet werden, noch verhaken sich Steuerkabel mit der Zeit. Die Vorteile werden am Heck sichtbar – mit einem saubereren Finish ohne Pumpen oder Schläuche. Motoren, die über Drive by Wire (DBW) verfügen, können auch mit dem neuen, optionalen Helm Master EX-System ausgestattet werden. V6-Motoren ohne SBW 300 bis 250 PS sind kompatibel mit Yamaha Digital Electric Steering (elektronische Lenkung/Zubehör) oder herkömmlichen hydraulischen Lenksystemen. TotalTilt™ Die exklusive TotalTilt™-Funktion von Yamaha ermöglicht ein vollständiges Kippen nach oben oder unten (bis zum Kontakt des Trimmstempels) aus jeder Position mit einem einfachen Doppeldruck auf den jeweiligen Kippknopf. Während des Vorgangs ertönt ein Summer, der darauf hinweist, sich vom Außenborder fernzuhalten. Der integrierte Neigungsbegrenzer verhindert unbeabsichtigte Schäden.

Thrust Enhancing Reverse Exhaust (TERE) Kräftigeres Rückwärtsfahren und Manövrieren bei niedriger Geschwindigkeit funktioniert bei den neuen Motoren dank des sog. Thrust Enhancing Reverse Exhaust – TERE. Dieses System hält die Abgasblasen beim Rückwärtsfahren unter 2.500 U/min oberhalb der Anti-Kavitationsplatte und aus dem Propeller heraus. Der Propeller rotiert so nur in blasenfreien Wasser, was zu einem hervorragenden Rückwärtsschub und einer ausgezeichneten Kontrolle führt. In Kombination mit dem optionalen DES- und Helm Master EX-Joystick wird die Manövrierfähigkeit weiter verbessert – sehr hilfreich in Häfen mit beengten Platzverhältnissen. Schlankes Design Das XTO-ähnliche Erscheinungsbild profitiert von vielen Stilelementen des großen Bruders und verfügt über ein farblich angepasstes Unterwasserteil, eine neue, einteilige Motorhaube mit wasserableitenden Lufteinlässen, eine neue untere Verkleidung, eine Schürzenform und hochwertige Grafiken.