Yamaha wertet 6 bis 25 PS Motoren auf

Neuer B 6hp für schwere Boote Yamahas neuer 6 PS Motor ist den Herstellerangaben zufolge ein äußerst laufruhiges Zweizylindermodell mit 212 cm³ Hubraum. Ob mit der überarbeiteten, ergonomischen Ruderpinne oder mit Fernsteuerung und Gashebel bei Booten mit Steuerkonsole: Das Manövrieren mit dem neuen B 6hp macht Spaß. Beide Varianten sind so leise, dass die Bootsfahrer die Umgebung ungestört genießen können. Das hohe Drehmoment ist ideal für größere, schwerere Boote. Da zudem die Betriebskosten sehr niedrig sind, ist der B 6hp ideal für Flussboote und für den gewerblichen Einsatz. Neue 25 PS-Option Auch der Yamaha T25hp Motor ist nun mit elektrischer Kipp- und Trimmvorrichtung erhältlich. Das gilt auch für die Kurzschaft-Modelle. Diese am Kunden orientierte Innovation ist ideal für Bootsfahrer, die viel in flachen Gewässern unterwegs sind oder ihr Gefährt regelmäßig mit dem Trailer aus dem Wasser holen. Mit der Trimmverstellung per Knopfdruck und der elektrischen Kippvorrichtung bietet er Luxusmerkmale und Erleichterungen, von denen nun mehr Kunden und auch kleinere Boote profitieren. Ein praktischer Elektroschalter – ergonomisch platziert und äußerst einfach zu bedienen – dient zur Verstellung von Trimmwinkel und Tiefgang zur Vermeidung einer Beschädigung des Skeg bzw. zur Ausschöpfung der vollen Leistung und Effizienz bei Gleitfahrt.

Neue 15 PS-Alternativen Bei den 15hp-Modellen herrscht nun größere Auswahl. So steht ein Elektrostart-Motor mit elektrischer Kippvorrichtung bereit, der komfortable über eine ergonomische Ruderpinne gesteuert wird. Das neue Kurzschaftmodell mit Elektrostart und elektrischer Kippvorrichtung wird per Steuerstand bedient und schließt die Lücke neben dem bestehenden Langschaftmotor. Die brandneue Konstruktion ist ideal für Bootsbesitzer, die eine traditionellere, komfortbetonte Bootskonfiguration mit mittigem Steuerstand bevorzugen, wie sie bei einer großen Menge an Booten anzutreffen ist. Neue 9.9 PS-Alternative Der neue Yamaha T 9.9hp mit elektrischer Zündanlage, elektrischer Kippvorrichtung und extralangem Schaft ist ideal für Kielboote und kleinere Segelboote mit Außenbordantrieb. Der Motor kann per optionalem Schaltkasten vom Cockpit aus bedient werden. So kann die Crew den Komfort des Bootes unter Segel wie auch bei Motorfahrt voll genießen. Wird der Außenbordmotor nicht gebraucht, kann ihn die Crew innerhalb kurzer Zeit komfortabel vom Cockpit aus anheben. Das verringert den Wasserwiderstand und verhindert Korrosion.

Neue Partnerschaften Im neuen Jahr laufen zwei jüngst vereinbarte Partnerschaften mit den renommierten Festrumpfschlauchboot-Herstellern Lomac Nautica und Zodiac Nautic an. Yamaha Motor Europe stärkt mit Lomac Nautica und Zodiac Nautic seine Stellung als einer der führenden Anbieter von Außenbordmotoren für Festrumpfschlauchboote und liefert für die kommenden drei Jahre Bootsausrüstung. Durch die Vereinbarung erhalten die Bootsbauer Zugriff auf zahlreiche moderne Erstausrüstungsprodukte von Yamaha.