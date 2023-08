Yanmar stellt Wasserstoff-Brennstoffzellensystem für Schiffsantriebe vor

Der maritime Sektor strebt im Einklang mit den überarbeiteten Zielen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) an, bis etwa 2050 keine netten Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Um diesem Ziel näher zu kommen, hat sich YPT aktiv an den Initiativen des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) beteiligt. Gemeinsam werden Sicherheitsrichtlinien für Schiffe mit Wasserstoff-Brennstoffzellen erarbeitet und ein umfassender Fahrplan für die Nutzung von Wasserstoff in der Schifffahrtsindustrie entwickelt.

Die neue Yanmar Wasserstoff-Brennstoffzelle für Schiffsantriebe (Foto: Yanmar)

YPT hat außerdem an verschiedenen weiteren Initiativen teilgenommen, wie zum Beispiel Navigationstests von Demonstrationsschiffen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen und Hochdruck-Wasserstoffbetankungstests für Schiffe. Mit dem Know-how und der Erfahrung von Yanmar im Bereich der Schiffsmotoren bietet das Unternehmen jetzt maßgeschneiderte Lösungen zur Dekarbonisierung und Digitalisierung von Schiffen an. Dabei werden alle Aspekte des Antriebsstrangs von Brennstoffzellenschiffen abgedeckt, einschließlich Energiespeicherung, Energiemanagement, Antrieb und Wasserstoffspeichersysteme. Die Vorteile des Systems liegen in der Vermeidung von Emissionen von CO2, NOx, SOx, PM, etc., geringe Vibrationen, wenig Lärm und kein Abgasgeruch sorgen für eine ruhige und komfortable Fahrt, die Gasventileinheit ist in das Systemgehäuse integriert und lässt sich leicht in Schiffe einbauen, das System ist mit einem maritimen Wasserstoff-Brennstoffzellenmodul ausgestattet, das von ClassNK eine grundsätzliche Genehmigung (AiP) erhalten hat (System AiP wird derzeit beantragt).