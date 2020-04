Zeitzeichen – Garmin quatix 6-Serie

Navigation am Handgelenk

(Foto: Garmin Deutschland GmbH )

Garmin bringt mit der quatix 6 die nächste Generation der beliebten Marine-GPS-Smartwatch auf den Markt. Sie kombiniert die neuesten Funktionen der fēnix 6-Serie mit speziellen Features für Bootsfahrer, Segler, Angler und andere Wassersportler. Dank umfassender Konnektivität mit kompatiblen Garmin-Kartenplottern und weiterer Schiffselektronik lassen sich nicht nur die Schiffs-Daten direkt auf der Uhr anzeigen, der Autopilot steuern oder Regatta-Funktionen nutzen. Mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk sowie vorinstallierten Aktivitätsprofilen, wie SUP, Rudern, Golfen, Wandern und Skifahren, ist die quatix 6 ein Begleiter für viele Sportarten und Abenteuer auf See und an Land.

Volle Kontrolle

Erstmals lassen sich direkt auf der Uhr die optional erhältlichen BlueChart g3-Seekarten anzeigen, die Garmin- mit Navionics-Daten vereinen. Zusätzlich ist es möglich, Wegpunkte zu setzen, die automatisch mit dem gekoppelten Garmin-Kartenplotter synchronisiert und dort gespeichert werden. Verbunden mit kompatibler Garmin Marine-Elektronik werden NMEA 2000-Bootsdaten, wie Geschwindigkeit, Wassertiefe und -temperatur sowie Winddaten ebenfalls direkt am Handgelenk angezeigt. Auch kompatible Autopiloten können direkt über die Uhr gesteuert werden. Zudem wird über die vorinstallierte FUSION-Link Lite App die Auswahl des richtigen Sounds an Bord lt. Hersteller zum Kinderspiel. Skipper profitieren von weiteren hilfreichen Funktionen wie Gezeitendaten, einem Ankeralarm oder – für alle, denen die traditionellen Regeln der Seemannschaft nicht geläufig sind – sogar einem Ankerleinen-Längenkalkulator.