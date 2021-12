165-Fuß-Kat gegen Seekrankheit

Wie Vater und Sohn Shuttleworth, die gemeinsam eine Designagentur mit Schwerpunkt Mehrrumpfboote in Großbritannien betreiben, das Problem auf durchaus originelle und irgendwie auch naheliegende Weise zumindest in der Theorie gelöst haben, ist im Video zu bewundern. Martini 7.0 ist eine Studie zu einem 165-Fuß-Katamaran mit bis zu 12 Fuß/4 m vertikaler Bewegung in jedem Rumpf. Das Ergebnis ist ein Schiff, das sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Seegang bewegen kann, ohne dass sich das darüber thronende Deck, auf dem sich die Besatzung und die Gäste befinden, bewegt.

Die mehrfach prämierten Designer Shuttleworth – ihr bisheriges Meisterwerk ist eindeutig der Superyacht-Motortrimaran Adastra – haben sich mit ihrem „Actively Stabilized Catamaran“-System nahezu ausschließlich auf das Thema Bewegungen von (Motor)booten in der See und der damit häufig verbundenen Seekrankheit gewidmet. Getreu dem Motto: Wo keine Schiffsbewegungen, da auch keine Kotzerei.

Die Adastra, futuristischer Motortrimaran aus dem Hause Shuttleworth © shuttleworth

Die Shuttleworths beschreiben das so: „Das Aufhängungssystem passt sich in Echtzeit an das empfangene Feedback an und basiert auf einem computergesteuerten elektropneumatischen, mechanischen System. Bei dieser Technologie handelt es sich um ein aktives Verfahren, das wesentlich effektiver ist als die derzeitigen passiven Stabilisierungsvorrichtungen für Schiffe, die mehr Zeit benötigen, um auf die Bewegungen des Meeres zu reagieren. Das System benötigt nur sehr wenig Energie, keine Aufwärmzeit und keine komplexen Vakuumsysteme, so dass es die unmittelbarste, wirksamste und sicherste Option darstellt.”

Ob das Prinzip letztendlich in der Praxis Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Angeblich soll es mal wieder „stark interessierte, potentielle Finanziers“ geben. Die Idee als solche ist jedenfalls für große Luxus-Katamarane nicht ganz abwegig.