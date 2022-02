50-Knoten-Foiler als Begleitboot

Das Team New Zealand des Americas Cup steht kurz vor dem Stapellauf eines ersten wasserstoffbetriebenen Motorbootes, das für die Verfolgung der Rennyacht von allen Syndikaten verpflichtend beim nächsten America’s Cup eingesetzt werden muss. Im neuen Protokoll ist festgeschrieben, dass jedes Team ein solches Chase-Boot einsetzt, wenn es die Telemetrie-Daten aufzeichnet. Die America’s Cup-Organisatoren wollen ein Zeichen setzen und ihr Engagement für die Umwelt verstärken. Auf Dauer sind die zuletzt 1600 PS starken Begleitboote mit vier je 400 PS starken Außenbordern nur noch schwer vermittelbar, wenn man sich insgesamt als grüner Sport vermarkten will.

Das Boot der Neuseeländer wird seit August 2021 in der eigenen Werft gebaut und befindet sich nun in der Endphase der Fertigstellung. Anfang März soll es auf See getestet werden. Das Team New Zealand sieht in der Wasserstoff-Technologie einen Schlüssel für die Zukunft der Schifffahrtsindustrie und prognostiziert große Auswirkungen auf die allgemeine Freizeitschifffahrt.