60 Fuß Trawler mit Yamaha Außenbordern

Lion Yachts ist eine italienische Luxusmarke unter der Leitung eines ambitionierten Teams, das sowohl an experimentellen Projekten als auch an einer Reihe traditionell konstruierter Boote arbeitet. Als das Team gebeten wurde, einen über 27 Tonnen schweren 18,2 Meter-(60 Fuß)- Sporttrawler zu entwickeln, der von vier Yamaha XTO V8-Außenbordmotoren mit je 312 kW (425 PS) angetriebenen werden sollte, waren die Ingenieure nicht nur begeistert, ihre Erfahrungen einbringen zu können, sondern auch fasziniert von den erzielbaren Fortschritten.

Das Projekt geht zurück auf die Idee des Kunden, eines langjährigen Bootseigners, der bereits verschiedenen Bootstypen besessen hat. Er ist der Meinung, dass durch die Schlichtheit und die geringeren Kosten für Korrosionsschutz und Wartung ein Außenbordmotor im Vergleich zu einem traditionellen Innenbordersystem selbst für ein Boot dieser Größe die viel bessere Wahl ist. Durch den Einbau von Außenbordmotoren wird auch noch Platz an Bord frei, den man für eine Tendergarage oder eine zusätzliche Mannschaftskabine verwenden kann. Hinzu kommt, dass Schallbrücken, die Lärm und Vibrationen an Bord erzeugen, bei der Außenbordmontage vermieden werden, was die Motorengeräusche an Bord reduziert und den Fahrkomfort erhöht. Die vorgeschlagene Lösung bestand also darin, Außenbordmotoren zu integrieren, ohne gleichzeitig den Luxus eines Flybridge-Bootes einbüßen zu müssen.

Unerwarteter Erfolg

Das gemeinsame Projekt von Yamaha und Lion Yachts hat ein Boot hervorgebracht, das die hohen Erwartungen des Eigentümers weit übertrifft. Neben den geplanten Vorteilen wie dem zusätzlichen Platz an Bord für die Besatzung und die Beiboote und den vollständig kippbaren Motoren, die mit minimalem Zeitaufwand gewartet oder sogar ausgebaut werden können, hat vor allem die Leistung des Schiffes nicht nur den Eigentümer, sondern auch den Bootsbauer überrascht.

Ernesto Chiesa, Außendienstingenieur von Yamaha Motor Europe erklärt: ‘Wir gingen davon aus, dass wir eine Geschwindigkeit von ca. 30 Knoten erreichen — das war die Zielvorgabe des Kunden. Am Ende haben wir sogar 36 Knoten Topspeed erreicht. Das Boot erzielt etwa 14 Knoten bei 3.500/min und erreicht bis zu 6.000/min. Das ist ein ausgezeichneter Schnitt für schnelles, eizientes Cruisen. Ich persönlich war sehr froh, dass Yamaha wieder einmal die Erwartungen des Kunden übertro{en hat..’

Das Handling bei langsamer Geschwindigkeit und das Anlegen sind ebenfalls viel besser als erwartet und entsprechen dem eines Innenborders, obwohl das Gewicht weiter hinten liegt und das Boot mehr Windangriffsfläche hat hat, als man bei einem Schiff mit Außenbordern normalerweise erwartet. Yamahas Steuerungssystem Helm Master EX mit Joystick, Autopilot und Steer-By-Wire- Steuerung macht die Bedienung des Bootes einfach und angenehm.

An Bord fällt sofort auf, dass die Motorengeräusche minimiert wurden, da sie ja von außerhalb des Bootes kommen, was auch die Vibrationen innerhalb des Bootes deutlich reduziert. Außerdem riecht es viel weniger nach Kraftstoff, was ebenfalls auf die Einbauposition der Motoren zurückzuführen ist.

Das nächste Ziel

Michele Parini, Lion Yachts, erklärt: ‘Wir sind begeistert von dem Boot, weil alles besser ist, als wir erwartet haben — alles ist besser, als wir dachten. Wir sind uns sicher, dass Außenbordmotoren der neue Trend sind. Unser Projekt hat deutlich gemacht, dass Außenbordmotoren ein enormes Entwicklungspotenzial haben’

Diese 60 Fuß lange, 27 Tonnen schwere Lion-Yacht mit Außenbordmotorisierung hat ein neues Segment von Langstreckenkreuzern im Trawler-Stil mit höherer Geschwindigkeit, zusätzlichem Komfort und eine einfachere Lösung für mehr Bootsbesitzer geschaffen. Das Projekt demonstriert das Potenzial von Yamaha Außenbordmotoren auf größeren Schiffen, insbesondere in Verbindung mit dem Helm Master EX-Steuerungssystem. Hier wird auch Yamahas Zugang für das Finden neuer Lösungen deutlich: “Erfolg baut auf der Anpassung an neue Herausforderungen auf. Als Marke und Hersteller denkt Yamaha Motor über den Tellerrand hinaus, unterstützt Ideen, fördert Einzelpersonen und Teams, lernt und setzt auf Innovation und Technik und auf die Entwicklung der Branche als Ganzes”, so die Verantwortlichen in einer Pressemeldung.

Für Lion Yachts ist dies nicht das letzte Projekt dieser Art. Die Werft möchte über 60 Fuß hinausgehen. Das Team hat sich die Entwicklung einer 24 Meter langen Yacht vorgenommen, die von mehreren XTO 425 V8-Motoren angetrieben wird.