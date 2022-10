65. Hausmesse bei Gründl

Das Gründl-Team präsentiert dabei neue Bootsmodelle u.a. von Jeanneau, Prestige, Delphia u.v.a. Die Besucher können sich von zahlreichen Neu-, Ausstellungs- und Gebrauchtbooten, Ausrüstung und Zubehör begeistern lassen. Die Gründl Bootsimport GmbH & Co. KG in Hamburg/Bönningstedt handelt mit Motor- und Segelyachten, Motor- und Segelbooten, Sport- und Angelbooten und Schlauchbooten. Das Angebot umfasst Neu-, Ausstellungs- und Gebrauchtboote. Zusätzlich zu den Booten wird eine sehr breite Palette an Boots- und Wassersportzubehör im Ladengeschäft in Bönningstedt und über einen Onlineshop angeboten. In der Kombination Boote- und Zubehörverkauf bietet Gründl Bootsimport den Wassersportfans damit alles aus einer Hand an.

