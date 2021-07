Absolute 60 Fly vorgestellt

Vom Feinsten ist die Ausstattung am Fahrstand, den es gleich in dreifacher Ausführung gibt: Einmal Innen mit seitlicher Schiebetür für die Belüftung und den schnellen Zugang aufs Seitendeck, einmal auf der Fly und zum Manövrieren steht auf dem Achterdeck eine dritte Docking-Station mit Joystick zur Verfügung.

Klar, dass die Italiener sich auch bei diesem Modell nicht lumpen ließen und erlesenen Komfort, Luxus und la dolce Vita auf dem Wasser bieten. Aber auch der technologischen Innovation hat die Werft Aufmerksamkeit gewidmet: So kann z.B. das Hardtop mit Solarmodulen ausgestattet werden, deren Ladekapazität ausreicht, um die Stromversorgung an Bord z.B. am Anker sicherzustellen, ohne dass ein Generator laufen muss.

Auch beim Interieur geht die Werft neue Wege: So werden an mehreren Stellen modulare Möbel eingesetzt, die an die jeweilige Nutzung angepasst werden können. Die Eignerkabine der 60 FLY mit großen Fenstern im Rumpf nimmt die gesamte Breite der Yacht ein und befindet sich im Vorschiff in einem abgetrennten Bereich.



Der lichtdurchflutete Salon (li) und die Eignerkabine mit En-Suite Bad und großen Fenstern.

Die Glaselemente der hinteren Reling auf dem Achterdeck erlaubenden unverbauten Blick auf die See. Fahrerisch überzeugte die Yacht mit einer Mischung aus druckvoller Sportlichkeit gepaart mit der Souveränität einer Kreuzeryacht. Ein ausführlicher Fahrtest der neuen Absolute 60 Fly wird in einer der kommenden Ausgaben veröffentlicht, für die Öffentlichkeit wird die Yacht auf dem Cannes Yachting-Festival ihre Premiere haben.