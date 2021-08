Absolute-Coupé Baureihe auf Kurs

Das 14,90 Meter lange Absolute 48 Coupé zeichnet sich lt. Werft durch hohe Benutzerfreundlichkeit und Engagement für die Nachhaltigkeit aus. So ist das Dach mit einer Reihe von Solarzellen ausgestattet, von denen eine transparent ist, um natürliches Licht hereinzulassen, ohne den Raum zu überhitzen. Dies bietet eine bequeme und saubere Energiequelle, was besonders wichtig ist, wenn man seine Umgebung vor Anker genießt. Diese Wahl spiegelt die Prinzipien von Absolute Yachts wider: die geringstmögliche Umweltbelastung an Bord und beim Bau. Im Salon sorgen die großen Seitenfenster zusammen mit der Panorama-Windschutzscheibe für ein 360-Grad-Panorama. Die Fenster können elektrisch geöffnet werden.

Das Cockpit ist breit, ohne Sichtbarrieren oder feste Hindernisse. Aus diesem Grund lässt sich der Raum vielfältig konfigurieren. Die neuen verglasten Balustraden zum Heck hin sorgen für eine schöne Aussicht, auch vom Salon und vom Steuerstand aus. Unter Deck sorgen drei großzügige Kabinen und zwei Bäder für die komfortable Unterbringung der Gäste. Motorisiert wird die Absolute 48 Coupé mit zwei Volvo Penta D6 IPS 650 Motoren und Antrieben mit jeweils 353 kW (480 PS). Die Absolute 48 Coupé wird auf dem Cannes Yachting Festival vom 7. bis 12. September 2021 vorgestellt.