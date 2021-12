Absolute Yachts präsentiert die 56 Fly

Bei der 56 Fly hat Absolute weitere Entwicklungsarbeit geleistet, um diese Merkmale zu verbessern. Das beinhaltet auch die Flybridge der Generation 2022, die das erste Mal auf der 60 Fly als neuer Konstruktionsansatz entwickelt wurde, um Bewegungsfreiheit, Vielseitigkeit und Wohnlichkeit zu gewährleisten. Neben einem entspannenden Bugbereich mit Sonnenliegen und Sofa sind die äußeren Bereiche achtern frei von festen Elementen, so dass sie leicht nach Kundenwunsch und den jeweiligen Ansprüchen eingerichtet werden können.

Die Werft verspricht in ihrer Pressemitteilung: „Die Yacht ist das Ergebnis von technischer Innovation, italienischem Design und der Liebe zum Detail, dem neuesten Projekt der Werft aus Piacenza. Mit ihrer starken, selbstbewussten Persönlichkeit wurde die 56 Fly geschaffen, um aufzufallen und die Bootseigner mit einer bewährten Mischung aus Komfort und edlem Design, aber auch Innovation, Funktionalität und Komfort an Bord zu faszinieren. “Charisma” bringt die Essenz des neuen Bootes von Absolute auf den Punkt, der die erfolgreichsten Merkmale früherer Boote zusammenfasst und darauf aufbaut.“

Die Persönlichkeit der 56 FLY soll auch in der Innenausstattung zum Ausdruck kommen, die sich lt. Werft durch komfortable, moderne Räume auszeichnet, die von der für Absolute typischen Benutzerfreundlichkeit inspiriert sind, wie der Hersteller verspricht.

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Absolute dafür modulare, vielseitige Einrichtungslösungen für die gesamte Produktpalette. Die visuellen Grenzen zwischen dem Boot und dem Meer verschwinden dank einer transparenten Brüstung im Cockpit, den offenen Schandeckeln und den großen Fenstern mit elektrischem Rollladen im Salonbereich. Die Zugehörigkeit zu neuen Generation der Absolute Flybridge Yachten wird äußerlich auch durch die prismenartig geformten Linien der Rumpffenster deutlich, die der Yacht von außen ihren charakteristischen Look geben und von Innen schöne Ausblicke und viel natürliches Licht in den Kabinen ermöglichen.

Ebenfalls dem Konzept der 60 Fly folgend ist auch die VIP-Kabine ist so geräumig wie eine zweite Eignerkabine und geht über die ganze Breite des Schiffes. Der Schlafbereich wird durch eine dritte Vollkabine mit Einzelbetten vervollständigt, die mit allem Komfort ausgestattet ist und die gleiche Deckenhöhe wie die anderen Kabinen hat.

Die Wohnlichkeit soll in der Eignerkabine am Bug gipfeln, die so gestaltet ist, dass sie ultimative Privatsphäre und Komfort bietet, aber auch eine hervorragende Aussicht durch die Panoramafenster. Damit kann bereits die 60 Fly punkten und wie auf der größeren Schwester sollen auch auf der 56 Fly die Innenräume mit raffiniertem Design, transparenten Details zwischen Kabine und Bad und Kontrasten verschönert sein.





Die Bewegungsfreiheit zieht sich den Werftangaben zufolge wie ein roter Faden durch den gesamten Innenraum, der durch Schiebetüren verbunden ist und durch große Fenster für einen schönen Ausblick am Morgen ergänzt wird, wobei viel natürliches Licht in die Kabinen fällt. Natürlich gibt es zahlreiche Stauräume, die den Komfort im Schlafbereich und im Wohnbereich, der selbstverständlich auch eine moderne Küche enthält, verbessern.

Einen umfassenden Test der neuen Absolute 60 Fly lesen Sie übrigens in der Ausgabe 01/2022 des MotorBoot Magazins!

Technische Daten:

Länge über alles: 17.64 m 57’ 10” Breite: 4.79 m 15’9″ Wassertank: 650 lt 171.71 USgal Brennstoff: 2,600 lt 686.85 USgal

Personen an Bord max: 14 CE.Kategorie: B

Motorisierung: 2x Volvo Penta D8-IPS800 / 2x 441 Kw (2x 600 PS)

Die Werft

Absolute Spa entwirft und baut Luxusyachten von 47 bis zu 73 Fuß in den Modellreihen Navetta, Flybridge und Coupé. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Podenzano, Piacenza (Italien). Absolute ist sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Management unabhängig. Die verschiedenen Phasen der Entwicklung, der Planung und der Produktion werden intern durchgeführt.

Absolute hat ein international aufgestelltes Händlernetz, das Hand in Hand mit dem Unternehmen arbeitet. In Deutschland sind die Firmen Levien Sails & Drive und Baotic Yachting die Ansprechpartner. Die Werft erstreckt sich auf einer Fläche von 48.000 qm und nutzt geothermische und solare Lösungen, die die Umweltbelastung minimieren können. Darüber hinaus reinigt ein Filtersystem die Luft in der Produktionsstätte, während die entsorgten Materialien nachhaltig und umweltschonend behandelt werden.

