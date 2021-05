AWN-Elektroboot-Testtage

Passend zum Revier am Neusiedler See stehen hier die Oceanbay Boote in Kombination mit einer flüsterleisen, umweltfreundlichen und kraftvollen Elektromotorisierung im Fokus. Doch nicht nur in Österreich legt die Oceanbay Tour’21 an. Auch in Deutschland gibt es an unterschiedlichen Orten im Laufe des Jahres die Möglichkeit, die Boote in entspannter Atmosphäre zu besichtigen und sich beraten zu lassen oder sogar Probe zu fahren. Hier werden verschiedene Bootsmodelle auch mit Verbrennungsmotoren bereit liegen. Termine finden sich unter https://www.awn24.at/pages/oceanbay-boote-kaufberatung

Dass es beim Wassersportausrüster AWN nicht nur das passende Zubehör fürs Boot gibt, sondern auch Boote selber inklusive Motoren, Trailer und natürlich der passenden Ausrüstung im Angebot sind, dürfte sich herumgesprochen haben. Die Boote der RaJo-Boote aus Wassenberg sind „Made in Germany“ und werden u.a. über das Filialnetz von AWN unter dem Markennamen „Oceanbay“ vertrieben.