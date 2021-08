AWN OceanBay 450 Open im Test!

Das kompakte Einsteigerboot war im Praxistest des MotorBoot Magazins und von MotorBoot Online für einige Überraschungen gut. Mit 60 PS auf 4,50 Meter Länge, 2,19 Meter Breite und 420 KG Leergewicht ohne Motor durchaus amtlich befeuert, lieferte das Boot mit zwei Personen an Bord absolut sportliche Fahrleistungen deutlich oberhalb der 20 Knoten und konnte dabei mit gleichzeitig sicheren Fahreigenschaften überzeugen.

MIt etwas Druck am Prop lässt awn Head of Marketing Marco Tristram die OceanBay 450 locker in die Gleitfahrt flutschen. Das Boot fährt auch im Rauwasser dank scharfer Linien komfortabel (Foto: Christian Schneider)

Remmidemmi ist angesagt, wenn der Fahrhebel forsch nach vorne geschoben wird und das Boot quasi in die Gleitfahrt flutscht. Sei es, um den Nachwuchs mit dem Wakeboard hinter sich her zu ziehen, die gemütlichen Stunden am Anker mit Badespaß und serienmäßiger Sonnenliege zu verbringen oder aber mit viel Platz im Vorschiff und großer Stabilität nach schneller Anfahrt ins Fanggebiet die Angel auszuwerfen – die knuffige 450er OceanBay von AWN bietet der ganzen Familie jeden Menge Einsatzmöglichkeiten.