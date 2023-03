Bavaria SR33 im Test

Diesel-Druck: Unsere Testyacht war mit zwei Volvo Penta D4-300 Dieseln befeuert. Alternativ stehen auch sportliche Benziner zur Verfügung.

Mit der Bavaria SR33 rundet Bavaria die junge, und schon ausgesprochen erfolgreiche SR-Baureihe nach der Bavaria SR36 und der Bavaria SR41 nach unten hin ab. Cool und kernig sieht die „Kleine“ ihrer größeren Schwester wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich, und auf den ersten Blick steht nicht fest, ob hier jetzt die SR33 oder die SR36 am Steg liegt. Auch in Sachen Proportionen haben die Designer einen perfekten Job abgeliefert. Erst wer an Bord geht, bemerkt die kompakteren Abmessungen – wobei die SR33 sehr viel Schiff für Ihre Bootsgröße bietet. Wer das größere Modell nicht kennt, könnte zur Sicherheit außen am Rumpf nochmal auf die Typenbezeichnung gucken, ob es nicht doch die 36er ist. Auch hier spielt sich das Leben an Deck und unter dem Hardtop ab, das über ein großes zu öffnendes Schiebedach als Hard- oder Softtop oben geöffnet werden kann. Unter Deck erwartet die Crew ein geräumiger Salon, eine Nasszelle und eine private Eignerkabine im Achterschiff.

Knackt locker die 30 Knoten Marke: Bavaria SR33 mit 2 x Volvo Penta D4-300 im Test des MotorBoot Magazins

Konzeptionell führt die SR33 die Philosophie der Baureihe nahtlos weiter. Der Prototyp liefert bereits eine Bauqualität ab, die sehr nah am Serienstandard sein dürfte. Hier hat Bavaria in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Satz gemacht und liefert soliden und sauberen Bootsbau ab, der sich sehen lassen kann. Selbst so sinnvolle und nützliche Details wie Schlingerleisten an Tischen und Ablagen, die Andere aus Kostengründen längst wegrationalisiert haben, sind bei Bavaria immer noch selbstverständlich.